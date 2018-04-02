掀背王者升級 好動更安心

2018-04-02 21:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳威任 ╱即時報導



TOYOTA總代理和泰汽車發表小改款TOYOTA Yaris，售價從58.5萬至66.5萬，年販目標為14,500台。圖／和泰汽車提供 分享 facebook 掀背車向來是年輕族群較偏好的車款，連續蟬聯11年級距霸主的TOYOTA Yaris推出小改款車型，除了擁有全新造型及內裝設計外，更將安全配備升級，售價從58.5萬至66.5萬，年販目標為14,500台。

全新Yaris外觀設計保留了TOYOTA家族風貌Keen Look設計，藉由網柵式倒梯形大型進氣壩打造動感的前視造型；全車標配鯊魚鰭式天線，強化運動化氛圍，高階車型搭配LED光條式尾燈，增加科技感及辨識度。

內裝設計質感大幅提升，整體以大量鋼琴烤漆與霧銀材質搭配，並導入自發光三環式儀表板，車室內扶手及座椅則採用皮質縫線點綴，更提供高達11處置物空間及後座平整化地板、6/4分離座椅，提供舒適、靈活配置的車室空間。

因應近年安全意識抬頭，Yaris小改款後主被動安全配備大升級，全車系升級搭載VSC(車輛穩定控制系統)、TRC(循跡防滑控制系統)及HAC(上坡起步輔助系統)，最高搭載7 SRS氣囊，提供消費者最安心的玩樂選擇。同時，TOYOTA展示據點將全面進駐VR體驗裝置，消費者可以前往展間透過VR裝置實際感受主動安全科技配備。

為了滿足個性化消費者的口味，此次同步推出YARIS S。藉由紅色下進氣壩飾條、個性化雙色後照鏡及雙色尾翼等配備，再搭配16吋雙色削切式鋁圈及四輪碟煞，讓整體帥氣度全面提升。內裝則提供運動化類碳纖維飾板、紅色縫線點綴於皮質扶手運動化皮質座椅，並配備定速巡航及前霧燈，不論是安全或科技皆大提升。