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又大又舊就是潮！老爹鞋踩出時尚感

2018-04-02 21:45聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

都說「復古」是設計師們玩不膩的遊戲，從舊時光找靈感更能貼近消費者的生活經歷，與商品產生更大的共鳴。這一季時尚圈吹起一股「老爹鞋」風潮，像是從爸爸的鞋櫃裡翻出一雙雙又大又舊的球鞋，變身妝點雙足的搶眼利器。

這波「老爹鞋」風潮可說是由Balenciaga帶領，藝術總監Demna Gvasalia早在2017秋冬男裝系列中就推出帶著濃厚八、九○年代風格的Triple S鞋款，刻意仿舊的全手工拼貼鞋面放上品牌logo以及鞋碼，自此每季推出新款都會掀起搶購潮，最高的排隊預購狀況可以達到800雙，甚至在去年9月未上市前也有超過100雙的預定，就連韓國天王GD也得乖乖排隊購買，台灣女星昆凌、大陸女星古力娜扎等人都是愛用者。

大陸女星古力娜扎擁有多雙不同色Triple S鞋款。圖／摘自微博
大陸女星古力娜扎擁有多雙不同色Triple S鞋款。圖／摘自微博
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Triple S鞋款，28,000元。圖／Balenciaga提供
Triple S鞋款，28,000元。圖／Balenciaga提供
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Louis Vuitton（簡稱LV）在今年春夏女裝系列也推出了全新的復古鞋款Archlight，拱形鞋底配上不同色塊與顯眼的鞋帶，充分呼應看起來「越大雙越好」的時尚熱潮。包括人氣名模吉吉哈蒂德、台灣名媛孫芸芸等人也都是這雙鞋的粉絲。

LV在今年春夏女裝系列也推出了全新的復古鞋款Archlight，拱形鞋底配上不同...
LV在今年春夏女裝系列也推出了全新的復古鞋款Archlight，拱形鞋底配上不同色塊與顯眼的鞋帶，充分呼應看起來「越大雙越好」的時尚熱潮。圖／LV提供
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Archlight休閒鞋，38,000元。圖／LV提供
Archlight休閒鞋，38,000元。圖／LV提供
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「老爹鞋」陣容裡還可見到Gucci的身影，今年早春系列所推出的Rhyton男鞋走的是簡約風格，白鞋基底搭配品牌Logo、織帶元素及仿舊處理手法，融入古希臘神話形狀如獸角的飲酒杯意涵，象徵力量與智慧。

Gucci早春系列所推出的Rhyton男鞋以白鞋基底搭配品牌Logo、織帶元素及...
Gucci早春系列所推出的Rhyton男鞋以白鞋基底搭配品牌Logo、織帶元素及仿舊處理手法，融入古希臘神話形狀如獸角的飲酒杯意涵，象徵力量與智慧。圖／Gucci提供
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Rhyton球鞋，32,700元。圖／Gucci提供
Rhyton球鞋，32,700元。圖／Gucci提供
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Dior Homme今年推出全新的B22運動鞋，運用洗鍊紋理、未來感十足的線條搭配厚實的複合材質鞋底呈現復古風，扎實的皮革輔以科技布料並放上Dior Homme品牌Logo，集機能感與街頭風於一身，螢光色調的亮眼撞色效果也讓人氣名模貝拉哈蒂德、饒舌歌手SAP ROCKY等人就算撞鞋要穿。

貝拉哈蒂德穿Dior Homme的B22運動鞋。圖／Dior提供
貝拉哈蒂德穿Dior Homme的B22運動鞋。圖／Dior提供
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Dior Homme今年推出全新的B22運動鞋，運用洗鍊紋理、未來感十足的線條搭...
Dior Homme今年推出全新的B22運動鞋，運用洗鍊紋理、未來感十足的線條搭配厚實的複合材質鞋底呈現復古風。圖／Dior提供
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除了基本的運動風格，Valentino男裝「老爹鞋」則是將運動服與工藝坊做完美的結合，並融入異國風情，透過圖騰編織或以麂皮流蘇裝飾傳遞濃厚個人特色。其中也可以見到在側邊鞋面繡有Valentino Garavani字樣的鞋款，強調品牌DNA，女鞋則是推出具有襪套設計的款式。

Valentino Garavani運動鞋，44,000元。圖／Valentin...
Valentino Garavani運動鞋，44,000元。圖／Valentino提供
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Valentino男裝「老爹鞋」則是將運動服與工藝坊做完美的結合，並融入異國風情...
Valentino男裝「老爹鞋」則是將運動服與工藝坊做完美的結合，並融入異國風情，透過圖騰編織或以麂皮流蘇裝飾傳遞濃厚個人特色。圖／Valentino提供
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Valentino Garavani運動鞋，25,400元。圖／Valentin...
Valentino Garavani運動鞋，25,400元。圖／Valentino提供
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Balenciaga是「老爹鞋」熱潮的帶領者。圖／Balenciaga提供
Balenciaga是「老爹鞋」熱潮的帶領者。圖／Balenciaga提供
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