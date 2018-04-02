主婦集點魂再度燃燒！家樂福柳宗理廚具換購活動明開跑

2018-04-02 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



家樂福4月3日起推出全新柳宗理廚具集點換購活動。記者黃筱晴／攝影 分享 facebook 家樂福繼以ALESSI餐具、WOLL鍋具、Berndes鍋具做為集點換購主題之後，這次再引進日本工藝大師作品柳宗理廚具系列，在品牌百件商品中精選出11款經典長賣商品提供集點換購，活動4月3日起開跑，預計再掀集點熱潮！

柳宗理鍋具是許多日本家庭主婦的最愛，在台灣也有許多粉絲，簡約的線條中藏有許多小細節，使用起來俐落方便又好清潔，兼具機能與美感，作品甚至被紐約現代藝術博物館、巴黎羅浮宮永久收藏。而消費者不能錯過這次活動的原因還有，與過去集點活動的特殊規格商品不同，此次家樂福柳宗理集點換購商品全都是柳宗理長賣的經典款式，由日本原廠製造，品質和專櫃商品完全相同，包含：南部鐵器系列、不鏽鋼系列、岩紋鐵鍋系列，所有鍋具都不使用塗層，許多工序還必須透過師傅手工製作，從設計到成品製造過程中都充份發揮日本職人對品質的最高堅持，更顯經典。