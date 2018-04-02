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一年365天免費用餐！台中福華美樂琪餐廳拚了

2018-04-02 21:09經濟日報 記者宋健生╱即時報導

台中福華飯店美樂琪餐廳不但轉型「吃到寶」，還推出消費者填問卷，就有機會抽中價值3...
台中福華飯店美樂琪餐廳不但轉型「吃到寶」，還推出消費者填問卷，就有機會抽中價值33萬元的「365天免費用餐通行證」。記者宋健生／攝影
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在台中開業已有22年的老字號自助餐廳台中福華「美樂琪」，今（2）日宣布，吃到飽轉型為「吃到寶」，點餐模式改為主菜單點加沙拉吧，消費者用餐填問卷，還有機會抽中價值33萬元的美樂琪「365天免費用餐通行證」。

國內餐飲「吃到飽」盛行，除坊間獨立自助餐廳林立，吃到飽更成了觀光飯店「必備款」。在台中開業已有22年的老字號自助餐廳「美樂琪」，為提倡更健康的用餐方式，自即日起起調整平日用餐型態，周二至周四午、晚餐時段，修改為「主菜單點加沙拉吧」的用餐模式，透過擺盤與多重烹調方式，更能嘗出主廚精湛廚藝。

台中福華大飯店主廚王聰明表示，此次「美樂琪」平日調整成主菜單點加上沙拉吧用餐模式，除延續2017年的「吃在地，食當季」餐飲概念，今年更拓展為綠色蔬果、自然生產、樂活生活、職人巧匠等四大餐飲亮點。

看準國人餐飲型態轉變，不再單純要求吃到飽，而是希望能夠「吃到寶」。因此在主餐方面，餐廳依照時令季節變換菜單內容，沙拉吧則以季節時蔬為主，其來源大多可追溯產銷履歷或中台灣在地小農。

王聰明表示，此次做為打頭陣的系列主餐，內容包括牛、豬、雞、魚與蔬食料理；其中最大亮點，是以「舒肥法」呈現的香煎特選美國紐約克佐東山圓醬汁。

有別於傳統手法，「舒肥法」更能讓溫度均勻傳遞，促使內外熟度一致，搭配選用的美牛紐約克（前腰脊肉），嚐起來口感軟嫩適中，肉汁飽滿。

同時，為了讓茹素民眾也能品嘗主廚好手藝，主餐還推出素食選項「金瓜豆奶燉飯」，使用霧峰芋頭香米為基底，再加上東昇南瓜與紅土地瓜，烹調上特別選用無糖豆漿取代奶油白醬燉煮，即便是吃全素的民眾也能一同享用。

因應即將到來的「台中春季旅展」，「美樂琪」也同步推出餐券銷售。即日起至4月30日止，推出約71折的「餐飲通用券」，好康多多。

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