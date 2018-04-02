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國台辦：賴清德堅持台獨十分危險 不自量力

文華與la prairie再聯手 推鑽白魚子下午茶

2018-04-02 17:51聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

鑽白魚子聚光下午茶饗宴，經典款售價每位1,350元起＋10％。記者張芳瑜／攝影
鑽白魚子聚光下午茶饗宴，經典款售價每位1,350元起＋10％。記者張芳瑜／攝影
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飯店與保養品跨界合作推出下午茶，受到女性族群喜愛，除了與姊妹享用美味甜點，還能獲得保養品組。這次台北東方文華酒店再次與瑞士保養品la prairie合作，4月9日到5月13日於青隅推出「鑽白魚子聚光下午茶饗宴」，主廚將保養品元素融入甜點，打造成精美下午茶。

東方文華西點團隊以la prairie鑽白魚子緊膚系列的主要成分「Oscietra白鱘魚」魚子醬為靈感，將一顆顆晶瑩的鑽白魚子，變化成為舌尖上的美味甜點，包括以竹炭泡芙填入香草奶餡的「聚光珍珠柚香泡芙」，上方再加上精美的白巧克力珍珠脆球，非常吸睛；這道「勻亮荔枝小塔」，可愛小巧造型，搭配濃郁荔枝香氣與抹茶奶餡，呈現果香與茶香的完美搭配，此外，還有淨透茶香小盤、煥采起司蛋糕、亮白香梨莓果珍珠等，皆以保養品的色調一致呈現。

除了精緻的甜點外，下午茶組合還包含了傳統英式司康、特製鹹點，均衡消費者味蕾。茶品則選配中式茗茶「Cha Cha The」，可選擇高山烏龍茶、紅茶、綠茶、東方美人、普洱茶等；西式茶飲則引進德國Ronnefeldt，還有咖啡、熱巧克力等供挑選。下午茶組合有鑽白魚子經典組合，還可升級香檳、魚子醬等奢華款式，隨午茶組合款式變化皆搭贈不同的保養品贈禮，在享用下午茶之外也能讓肌膚綻放光芒。

精緻美點「淨透茶香小盤」。記者張芳瑜／攝影
精緻美點「淨透茶香小盤」。記者張芳瑜／攝影
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下午茶甜點巧克力
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