文華與la prairie再聯手 推鑽白魚子下午茶

2018-04-02 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



鑽白魚子聚光下午茶饗宴，經典款售價每位1,350元起＋10％。記者張芳瑜／攝影 分享 facebook 飯店與保養品跨界合作推出下午茶，受到女性族群喜愛，除了與姊妹享用美味甜點，還能獲得保養品組。這次台北東方文華酒店再次與瑞士保養品la prairie合作，4月9日到5月13日於青隅推出「鑽白魚子聚光下午茶饗宴」，主廚將保養品元素融入甜點，打造成精美下午茶。

東方文華西點團隊以la prairie鑽白魚子緊膚系列的主要成分「Oscietra白鱘魚」魚子醬為靈感，將一顆顆晶瑩的鑽白魚子，變化成為舌尖上的美味甜點，包括以竹炭泡芙填入香草奶餡的「聚光珍珠柚香泡芙」，上方再加上精美的白巧克力珍珠脆球，非常吸睛；這道「勻亮荔枝小塔」，可愛小巧造型，搭配濃郁荔枝香氣與抹茶奶餡，呈現果香與茶香的完美搭配，此外，還有淨透茶香小盤、煥采起司蛋糕、亮白香梨莓果珍珠等，皆以保養品的色調一致呈現。