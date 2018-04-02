打破造型限制！Timberland要露營人更有風格

2018-04-02 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



年輕且現代的印花混搭設計在Timberland春夏女裝中，演譯自然活潑春意。圖／Timberland提供 分享 facebook 夏日到來前，都是露營的好季節，因此Timberland以「樂活輕裝」為概念，融入撞色設計，試圖打破戶外休閒的既有穿搭印象。而Aigle則藉由豐富多變的顏色與花漾線條元素，定調本季男、女裝的風格。

這季男裝Timberland著重於搭配可收納輕巧的Mountain Racer夾克，有著輕量防潑水塗層布料，與年輕的撞色設計及修身的剪裁細節。以及採用Aerocore空氣力學彈性系統的FlyRoam Trail系列鞋款也隨之換上亮色新裝，加上彈力、輕盈舒適的鞋底設計，透氣網布編織的鞋面設計透氣且包覆雙腳，適合從城市的人行道到樹林小徑穿著，皆能應付不同環境以及無法預知的氣候條件。女裝則從輕量靴款、機能鞋、防風外套、延伸到休閒T恤，而寬褲與牛仔風格持續延燒，不可錯過。