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打破造型限制！Timberland要露營人更有風格

2018-04-02 17:25聯合報 記者曾智緯╱即時報導

年輕且現代的印花混搭設計在Timberland春夏女裝中，演譯自然活潑春意。圖／...
年輕且現代的印花混搭設計在Timberland春夏女裝中，演譯自然活潑春意。圖／Timberland提供
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夏日到來前，都是露營的好季節，因此Timberland以「樂活輕裝」為概念，融入撞色設計，試圖打破戶外休閒的既有穿搭印象。而Aigle則藉由豐富多變的顏色與花漾線條元素，定調本季男、女裝的風格。

這季男裝Timberland著重於搭配可收納輕巧的Mountain Racer夾克，有著輕量防潑水塗層布料，與年輕的撞色設計及修身的剪裁細節。以及採用Aerocore空氣力學彈性系統的FlyRoam Trail系列鞋款也隨之換上亮色新裝，加上彈力、輕盈舒適的鞋底設計，透氣網布編織的鞋面設計透氣且包覆雙腳，適合從城市的人行道到樹林小徑穿著，皆能應付不同環境以及無法預知的氣候條件。女裝則從輕量靴款、機能鞋、防風外套、延伸到休閒T恤，而寬褲與牛仔風格持續延燒，不可錯過。

Aigle春夏新品，以不同形貌但同樣充滿生命力與清新感的水為主題，替喜愛休閒活動的族群，帶來全新夏季服飾選擇。每一季Aigle總會推出印花系列，而這也是消費者最期待的商品之一，也是最能展現女人優雅氣質的設計。今年春夏，品牌把充滿叢林風格的各式蕨草花卉與綠葉為作為印花系列主題，透過細緻的剪裁與色彩繽紛的圖紋搭配，傳遞出於夏季盡情享受嬉遊於叢林瀑布間的清涼感受。女裝的設計以粉嫩的花卉圖案串連整個系列，而男裝則呈現各式綠葉、蕨草的自然風貌。

Aigle男款快乾短袖T恤，約2,800元。圖／Aigle提供
Aigle男款快乾短袖T恤，約2,800元。圖／Aigle提供
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Aigle超輕量女裝外套，約7,500元。圖／Aigle提供
Aigle超輕量女裝外套，約7,500元。圖／Aigle提供
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Aigle男款輕量低筒健行鞋，約4,800元。圖／Aigle提供
Aigle男款輕量低筒健行鞋，約4,800元。圖／Aigle提供
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Aigle女款休閒便鞋，約3,200元。圖／Aigle提供
Aigle女款休閒便鞋，約3,200元。圖／Aigle提供
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Timberland印花經典Logo T恤，約1,500元。圖／Timberla...
Timberland印花經典Logo T恤，約1,500元。圖／Timberland提供
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Timberland Flyroam Trail低筒布面鞋，約5,200元。圖／...
Timberland Flyroam Trail低筒布面鞋，約5,200元。圖／Timberland提供
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Timberland Flyroam Go針織休閒鞋，約4,900元。圖／Tim...
Timberland Flyroam Go針織休閒鞋，約4,900元。圖／Timberland提供
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男模穿著搭載Aerocore空氣力學彈性系統的Flyroam Trail系列鞋履...
男模穿著搭載Aerocore空氣力學彈性系統的Flyroam Trail系列鞋履，無論穿梭於城市與戶外，都能展現樂活輕裝的精神。圖／Timberland提供
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Timberland Mountain Racer輕巧防風夾克，約3,900元。...
Timberland Mountain Racer輕巧防風夾克，約3,900元。圖／Timberland提供
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