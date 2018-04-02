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9歲女童性早熟 醫生：可能與跳拉丁舞有關

越跑越有型！不只舒適更有科技加持

2018-04-02 16:22聯合報 記者曾智緯╱即時報導

網球好手Caroline Wozniacki在跑步訓練時，就穿著了新款Alpha...
網球好手Caroline Wozniacki在跑步訓練時，就穿著了新款AlphaBOUNCE Beyond系列鞋款。圖／adidas提供
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從專業運動員的跑步與訓練需求出發，adidas推出新一代AlphaBOUNCE Beyond系列鞋款，提供兼具支撐、穩定與耐用的性能。日系的ASICS為街頭運動跑者提供兼具功能與潮流的新鞋款HyperGEL系列，適合全天候舒適穿著選擇。

為了提升跑步訓練的效果，adidas推出新款AlphaBOUNCE Beyond系列，包括了澳網賽女子單打冠軍的Caroline Wozniacki、馬德里足球俱樂部球員Gareth Bale、NBA全明星賽球員Damian Lillard等人都曾在訓練時選穿。AlphaBOUNCE Beyond鞋身採用一體成型的FORGED Mesh透氣網眼鞋面，同時搭載重新調校過的BOUNCE緩震中底，適合跑步及多面向訓練等各種強度的運動，高效性能兼具舒適度。鞋底則採用Continental輪胎大底，有著出色抓地力使，能流暢轉換重心。

adidas AlphaBOUNCE Beyond系列跑鞋，約3,680元。圖／...
adidas AlphaBOUNCE Beyond系列跑鞋，約3,680元。圖／adidas提供
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adidas AlphaBOUNCE Beyond系列跑鞋，約3,680元。圖／...
adidas AlphaBOUNCE Beyond系列跑鞋，約3,680元。圖／adidas提供
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HyperGEL系列經過ASICS的神戶人體工學研究所測試研發，擁有卓越回彈力與緩衝性的中底設計，為全天穿著運動提供穩固支撐，無論在跑步機上訓練，或是在街道奔跑，均可減少身體所遭受的衝擊，節省體力、增強耐力。HyperGEL系列擁有多處透氣設計，並在中底部位隨機穿插獨家膠粒，呈現獨一無二的設計特色。此外，出眾的緩衝效能不僅能夠提升運動效率，中底變形恢復速度也優於同類其他鞋款，採取針織鞋面，為圓滑針織結構，完全沒有鞋帶。

ASICS HyperGEL系列KENZEN跑鞋，約4,280元。圖／ASICS
ASICS HyperGEL系列KENZEN跑鞋，約4,280元。圖／ASICS
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