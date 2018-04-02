越跑越有型！不只舒適更有科技加持

2018-04-02 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



網球好手Caroline Wozniacki在跑步訓練時，就穿著了新款AlphaBOUNCE Beyond系列鞋款。圖／adidas提供 分享 facebook

從專業運動員的跑步與訓練需求出發，adidas推出新一代AlphaBOUNCE Beyond系列鞋款，提供兼具支撐、穩定與耐用的性能。日系的ASICS為街頭運動跑者提供兼具功能與潮流的新鞋款HyperGEL系列，適合全天候舒適穿著選擇。

為了提升跑步訓練的效果，adidas推出新款AlphaBOUNCE Beyond系列，包括了澳網賽女子單打冠軍的Caroline Wozniacki、馬德里足球俱樂部球員Gareth Bale、NBA全明星賽球員Damian Lillard等人都曾在訓練時選穿。AlphaBOUNCE Beyond鞋身採用一體成型的FORGED Mesh透氣網眼鞋面，同時搭載重新調校過的BOUNCE緩震中底，適合跑步及多面向訓練等各種強度的運動，高效性能兼具舒適度。鞋底則採用Continental輪胎大底，有著出色抓地力使，能流暢轉換重心。

adidas AlphaBOUNCE Beyond系列跑鞋，約3,680元。圖／adidas提供 分享 facebook adidas AlphaBOUNCE Beyond系列跑鞋，約3,680元。圖／adidas提供 分享 facebook