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集團韓式炸雞系列 連假祭出全面買1送1

2018-04-02 14:32經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

不讓補班日買一送一專美於前，台灣最大韓式料理餐飲集團—豆府餐飲集團霸氣宣布，將直接在連假時全系列韓式炸雞，推出買一送一優惠活動。

豆府餐飲集團表示，韓國最常見的國民小吃~韓式炸雞，每年在集團各品牌的銷售皆為所有商品的前3名，回購率達100%。外皮炸到黃金酥脆多汁，雞翅雞塊蘸著特製韓式黑醬料帶此鹹甜， 令人吮指回味，搭配上Q彈的炸年糕條及清爽可口的蘿蔔片，黃金搭配讓人無法忘懷美好滋味。

清明連續假期間，豆府餐飲集團旗下各品牌把經典韓式炸雞通通端出來，其中又以韓姜熙的小廚房最為超值，以「醬味韓式炸雞定食」做為連假買一送一的大幸福；而「銅盤」則送出4人同行再加送2人同行1人免費平日招待券，就是希望連假顧客大口吃肉分享幸福。

豆府餐飲集團表示，旗頭各品牌買一送一產品分別是：「涓豆腐」韓式炸雞系列， 買大送大、買小送小。「北村豆腐家」首爾韓式炸雞年糕(128元) ；「韓斤麻浦」辣年糕炸雞(260元)；「韓姜熙的小廚房」味韓式炸雞定食(248元)。

優惠時間為4/4-4/8 (5天) 活動時間內，消費者至門市點購韓式炸雞系列，即贈同商品兌換券乙張。兌換券使用期間為4/9-4/30，不限平假日。

「韓姜熙的小廚房」味韓式炸雞定食。業者／提供
「韓姜熙的小廚房」味韓式炸雞定食。業者／提供
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涓豆腐的COMBO雙享韓式炸雞。業者／提供
涓豆腐的COMBO雙享韓式炸雞。業者／提供
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