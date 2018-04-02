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超商歡慶兒童節！明星玩具、美味甜點滿足孩童

2018-04-02 14:12聯合晚報 記者葉卉軒╱台北報導

萊爾富引進POLI波力新救援裝備組、動畫Super Wings超級飛俠合金系列小...
萊爾富引進POLI波力新救援裝備組、動畫Super Wings超級飛俠合金系列小車、TAYO合金小巴士等系列商品。 萊爾富／提供
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小朋友最期待的兒童節即將到來，現在走進街頭巷口的便利商店，就有選不完各式琳琅滿目的禮物，其中，又以有著卡通肖像商品，最受歡迎。

超級飛俠、POLI波力 萊爾富 推明星玩具

萊爾富獨家引進人氣動畫Super Wings超級飛俠合金系列小車，包含：噴射機杰特、救援直升機蒂蒂、特技飛機傑洛米與具備交通指揮與偵查能力的保羅。此外，還有風火輪50周年復古合金小車與大黃蜂合金小車，以1960年代至2000年的雪佛蘭、道奇、福特等歷代復古主題特色車款慶祝風火輪50周年。此外，兒童界大明星POLI波力，即日起至4月10日止，4款波力新救援裝備組，可滿足孩童玩具的成套收藏需求。

全家Black As chocolate/米奇波普風造型蛋糕 全家/提供
全家Black As chocolate/米奇波普風造型蛋糕 全家/提供
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各式手腳並用的桌遊，可讓親子「童」樂。 全家/提供
各式手腳並用的桌遊，可讓親子「童」樂。 全家/提供
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蛋糕、桌遊、DIY甜點 全家 3主軸 好吃好玩

全家便利商店以「肖像蛋糕」、「DIY甜點」、「趣味桌遊」三大商品線為主軸，推出近40項童趣商品搶市。

在「肖像蛋糕」部份，全家便利商店獨家導入Black As chocolate「米奇波普風造型蛋糕」，除重現經典迪士尼米奇造型，綿密的蛋糕體更包裹著焦糖榛果的顆粒內餡，再搭配小朋友最喜愛的巧克力慕斯。如喜愛莓果酸甜滋味，則可選擇「米妮波普風造型蛋糕」，莓果慕斯與香草蛋糕交互相融，每口都是酸甜好滋味。

「DIY甜點」則主打自己的蛋糕自己做，這是全家便利商店與知名演員湯志偉創辦的嘟蕾咪蛋糕店特別合作，推出「手作櫻花DIY蛋糕」，蛋糕體為櫻桃慕斯、海綿蛋糕交疊而成，並另外附贈草莓巧克力片、日本鹽漬櫻花及巧克力筆，讓小朋友可在蛋糕表層發揮創意，透過巧克力筆揮灑設計喜歡的圖案。

桌遊讓親子可以同樂，其中像是法國JANDO趣味桌遊比手畫腳，隊友需透過表演或聲音猜出題卡內容，過程緊張有趣。還有美國IDEAL魔術總匯，內含30種魔術戲法。

此外，廣受親子歡迎的全家小小店長體驗營邁入第九年。今年特別在兒童節全新推出「小小店長-食物王國」、「小小畢卡索」、「小小繪圖家」、「小小農夫」、「小小廚師」五種特色體驗營，讓小朋友到全家體驗店長的工作流程，學習各種生活知識。

湯瑪士冬夏兩用抱枕 OK mart／提供
湯瑪士冬夏兩用抱枕 OK mart／提供
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會唱歌的手工蛋糕 OK mart 攻食安商機

OK mart今年兒童節推出經典肖像系列「湯瑪士小火車」肖像集點加購活動，單次消費累積會員點數80點+149元就能帶走限量抱枕，共有繽紛藍與可愛白兩款抱枕。還有卡哇伊的Hello Kitty，今年推出「Hello Kitty鹹蛋黃方塊酥」、「Hello Kitty芝麻蛋捲禮盒」、「Hello Kitty小西餅彩繪提盒」， 三款結合食玩特色的禮盒組，讓小朋友可以邊吃邊玩。

OK mart也推出特色蛋糕，「艾思蜜五福臨門音樂蛋糕」是採用18世紀德式手工冰淇淋製作方式的冰淇淋蛋糕，不添加人工色素、香精與凝固劑、安定劑等化學物質，是近年在媽媽圈裡口碑很不錯的兒童冰淇淋蛋糕首選，今年的蛋糕還會唱歌，增加兒童節過節氣氛。

Hello Kitty小火車禮盒 OK mart／提供
Hello Kitty小火車禮盒 OK mart／提供
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巧克力桌遊超商兒童節

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