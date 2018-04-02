新竹喜來登8周年 6大餐廳用餐抽折扣、最低2折起

2018-04-02 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



采悅軒中餐廳九降風情風沙雞。圖／新竹豐邑喜來登大飯店提供 分享 facebook 農曆過年後是餐飲淡季，為了吸引消費者上門消費，飯店祭出優惠活動。新竹喜來登大飯店從即日起推出全館餐廳周一到五平日用餐，不限消費金額可抽回饋折扣，最低2折起。另飯店五星級主廚推出6道新竹創意故事料理，周年慶期間任點一道，就可以獲得限量風車贈品及抽獎券，有機會抽到餐飲抵用券2,000元。

新竹豐邑喜來登大飯店即日起到4月30日間，以「新竹風」為主軸，推出一系列活動，4月30日前平日一到五至全館餐廳用餐，包含大廳酒吧、盛宴自助餐、光吧、迎月庭日式料理、邀月亭鐵板料理、采悅軒中餐廳等6大餐廳，不限消費金額，都可在結帳時抽回饋折扣，最低可享有2折起。

除了餐廳優惠外，新竹豐邑喜來登大飯店五星主廚挑選出6篇新竹故事，打造專屬創意料理，周年慶期間在各餐廳限定販售。包含大廳酒吧的懷舊古早味蛋糕、盛宴自助餐廳紫米妻霸起司球、光吧Sweet Memory、迎月庭日式料理鮭香遊子、邀月亭鐵板料理新舊交替塹城起飛、采悅軒中餐廳九降風情風沙雞等。