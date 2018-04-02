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新竹喜來登8周年 6大餐廳用餐抽折扣、最低2折起

2018-04-02 11:59聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

采悅軒中餐廳九降風情風沙雞。圖／新竹豐邑喜來登大飯店提供
采悅軒中餐廳九降風情風沙雞。圖／新竹豐邑喜來登大飯店提供
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農曆過年後是餐飲淡季，為了吸引消費者上門消費，飯店祭出優惠活動。新竹喜來登大飯店從即日起推出全館餐廳周一到五平日用餐，不限消費金額可抽回饋折扣，最低2折起。另飯店五星級主廚推出6道新竹創意故事料理，周年慶期間任點一道，就可以獲得限量風車贈品及抽獎券，有機會抽到餐飲抵用券2,000元。

新竹豐邑喜來登大飯店即日起到4月30日間，以「新竹風」為主軸，推出一系列活動，4月30日前平日一到五至全館餐廳用餐，包含大廳酒吧、盛宴自助餐、光吧、迎月庭日式料理、邀月亭鐵板料理、采悅軒中餐廳等6大餐廳，不限消費金額，都可在結帳時抽回饋折扣，最低可享有2折起。

除了餐廳優惠外，新竹豐邑喜來登大飯店五星主廚挑選出6篇新竹故事，打造專屬創意料理，周年慶期間在各餐廳限定販售。包含大廳酒吧的懷舊古早味蛋糕、盛宴自助餐廳紫米妻霸起司球、光吧Sweet Memory、迎月庭日式料理鮭香遊子、邀月亭鐵板料理新舊交替塹城起飛、采悅軒中餐廳九降風情風沙雞等。

若在活動期間於各館任點一道故事料理，就可以獲得限量風車贈品或故事料理PK賽抽獎券，若選抽獎券可參與票選最受歡迎故事料理，將從冠軍餐廳投票箱中抽出3名支持者，每人可拿到餐飲抵用券2,000元。另4月底前參加與新竹喜來登任一風車圖案拍照，打卡上傳至個人FB，就有機會抽中雙人住宿券。

邀月亭鐵板料理新舊交替塹城起飛。圖／新竹豐邑喜來登大飯店提供
邀月亭鐵板料理新舊交替塹城起飛。圖／新竹豐邑喜來登大飯店提供
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喜來登創意料理周年慶

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