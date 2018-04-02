清明連假電影優惠大盤點 刷哪些卡最省？

2018-04-02 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／台北報導



清明假期連休5天，民眾想利用連假去看場電影，記得檢視荷包的信用卡是否提供相關購票優惠。圖為台北華納威秀影城的看電影人潮。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

今年清明節因彈性調整上班再加上周六日，共有5天連假，是歷年來天數最多的清明連假，不少民眾計畫趁假日好好看場電影。許多信用卡都有提供電影票優惠折扣，只要刷對卡，並至指定影城或透過指定訂票網訂票，就可以開心看電影又省荷包。

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逾15歲民眾 43%近一年曾進戲院

看電影是最輕鬆簡單的休閒活動，文化部影視局最新出版的「影視廣播產業趨勢研究調查報告」調查，國內年滿15歲以上的民眾，最近一年有約43.32%民眾曾至戲院看電影，其中約40.91%的民眾看的是首輪電影。最近一年曾至戲院觀看電影的民眾中，只看二輪電影而不看首輪電影的民眾，只有2.41%。

調查指出，觀看首輪的消費群眾以女性觀眾為主，占52.28%；年齡層則以20-29歲及30-39歲的觀眾為多數，各占29.62%及27.0%；而在居住生活圈部分，則以北北基宜的民眾比率較高（占36.71%），其次則是高屏地區的民眾（約占16.53%）。由此可知，雖然目前線上影音發達，但民眾還是愛到電影院，享受「大螢幕」的觀賞樂趣。

電影票價漲 看場數位4D要花600元

不過，電影票價並不便宜，全台三大連鎖影城威秀、國賓與秀泰影城中，近期國賓、威秀影城都宣布漲價10元。到台北信義威秀看場數位4DX3D的電影，要花600元；到國賓西門巨幕看D-BOX 3D電影，要花630元。兩人同行看電影，一張「4個小朋友」的鈔票就沒了。

民眾想要省荷包，可以早起觀賞票價較便宜的早場電影、辦張影城會員卡也會有優惠，或者刷對信用卡也會有好康。

銀行信用卡提供買電影票的優惠的條件不一，包括刷卡門檻、影城或購票通路等，持卡人要先搞清楚。圖為台北市西門町電影街的民眾在現場排隊購買電影票。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

刷卡現金點回饋 最多免費看4場電影

舉例來說，凱基銀行的「魔FUN悠遊御璽卡」，只要當期帳單一般消費滿8000元以上，可享電影類消費60%現金點回饋，等同「打4折」；若集中消費滿3萬以上，更享有電影100%現金點數回饋，每月最高回饋1,200點，相當於免費看4場電影，而且電影消費不限影城、不分平假日，相當划算。

如果覺得消費門檻8000元太高，兆豐銀行的「e秒刷鈦金卡」、「悠遊聯名卡」等多數卡別，都提供超值電影優惠回饋卡友，只要刷卡達3000元，不分平、假日或得去指定的電影院，想看電影隨時都能現場購票，事後再上網登錄，就可享有半價優惠，方便又實在。

民眾看電影想省荷包，除了看票價較便宜的早場電影，辦張影城會員卡也會有優惠，或者刷對信用卡也會有好康。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

A好康 假日折扣多有刷卡門檻

銀行信用卡主管表示，民眾刷卡看電影的折扣價差，「全數由銀行吸收」，銀行真的是不惜血本提供優惠，許多銀行已經漸漸取消優惠或增加限制，若手中的信用卡還有提供電影優惠，一定要把握機會A好康。

不過，銀行信用卡主管提醒，很多信用卡提供的刷卡優惠只限平日，假日折扣就沒那麼好，多數有刷卡門檻，也限特定卡別、影城或購票通路，大部分限制只能看2D電影，或有購票必須攜帶實體簽單的限制，最好先將相關規定看清楚，以免到了電影院才發現不能使用刷卡優惠，影響看電影的心情。