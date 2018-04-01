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黃騰浩+agnès b. 不惑男人味爆發

2018-04-01 23:48聯合報 記者吳曉涵╱專題報導

黃騰浩穿agnès b.藍白襯衫12,980元，藍白長褲12,470元，白色休閒...
黃騰浩穿agnès b.藍白襯衫12,980元，藍白長褲12,470元，白色休閒鞋15,960元，灰色斜挎包6,580元。 記者陳立凱／攝影
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今年一開年，憑著《角頭2王者再臨》裡沉默寡言卻狠勁十足的阿標，黃騰浩再度創造了一個讓人記憶深刻的角色。他在近日熱播的新劇《1006的房客》中，搖身一變成為多金富二代，上演充滿懸疑感的推理劇情。下了戲，穿上agnès b.春夏男裝，化身都會型男熟練俐落地展演隨興時尚風格。一切看似不費力的轉換演出，其實花了他十幾年的時間摸索。

出道以來，因為憂鬱不多話的頹廢氣質，黃騰浩一直給人難以親近的感覺，直到08年的《光陰的故事》讓他發揮與外表反差很大的暖男特質一舉爆紅，戲路越來越廣，性格也越來越放。10年過後，現在的黃騰浩自述：「雖然還在學習中，但這幾年我的確變得比較活潑一點。以前的個性太方正，現在會跟工作人員開玩笑，大家合作起來也會比較輕鬆，我很喜歡這樣的自己。」

黃騰浩穿agnès b.藍色印花襯衫8,980元，西裝外套23,980元，西裝褲...
黃騰浩穿agnès b.藍色印花襯衫8,980元，西裝外套23,980元，西裝褲10,980元，白色休閒鞋15,960元。 記者陳立凱／攝影
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「我喜歡現在的自己」

邁入不惑之年的他，差不多可以坐享大叔專屬的熟男市場，只是台灣的戲劇類型侷限下要想成功殺出一條大叔之路其實並沒有那麼容易。「台灣還不流行大叔這種類型，尤其中、青這兩代的演員舞台更是少之又少。」有機會的話他也想嘗試有故事的市井小民、邊緣人，就算是千篇一律的高富帥，只要是背後有所設定、深度夠的角色他都覺得是有趣的。而這次新作品《1006的房客》，正是一部他心中誠意滿滿之作。

「這部戲元素很多，題材又新，有穿越、喜劇、職場鬥爭、親情糾葛等等，劇組分工明確，整個製作過程各層面都有完善的規劃，跟這樣的團隊合作很舒服、開心。」他在戲中飾演富二代吳瀚文，與謝沛恩合作扮演一對身上揹了許多秘密的兄妹，他也因此大呼終於了解到「妹控」的精神面，「這個角色和妹妹的羈絆很重，這是以前戲很少碰到的。我從小就想要有一個妹妹，這次也算是圓了從小的夢想。」他也透露，假如未來有女兒，自己一定會是不折不扣的女兒奴。

工作要搶眼 私下休閒風

本次換穿兩套agnès b.春夏男裝，黃騰浩透露其中休閒感的深色西裝配印花襯衫比較像他私下會穿的造型，另一套亮色格紋套裝則是因為較高的辨識度，適合工作時搭配更搶眼的風格，主打隨興感的設計也展現出他磨去方正後更活潑的性格。本季agnès b.靈感源自生活與藝術文化，打造出French Elegance、Causal Wardrobe、街頭藝術、航海風格系列。此外也受攝影師Ryan Mcginley作品「Bearer of Light」啟發，以藍調為主題創作出單一色系的服飾系列，並融入色彩豐富、青春的街頭時裝風格，塗鴉、印花，彼此混搭出活潑又經典的法式時尚。

塗鴉帽，4,280元。 圖／agnès b.提供
塗鴉帽，4,280元。 圖／agnès b.提供
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涼鞋，10,980元。 圖／agnès b.提供
涼鞋，10,980元。 圖／agnès b.提供
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藍色印花襯衫，8,980元。 圖／agnès b.提供
藍色印花襯衫，8,980元。 圖／agnès b.提供
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天空印花襯衫，10,980元。 圖／agnès b.提供
天空印花襯衫，10,980元。 圖／agnès b.提供
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西裝黃騰浩

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