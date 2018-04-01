駕馭速度感！Ray-Ban推法拉利聯名款

2018-04-01 21:48 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



復古風格大紅，新款太陽眼鏡也同樣推出復刻款來迎合市場需求，設計師品牌Issey Miyake重新讓80年代的流行再現。眼鏡大廠Ray-Ban在這季除了攜手法拉利車隊，更有以經典金屬色飛行員鏡框為靈感的新系列上市。

Ray-Ban首度與法拉利集團聯名合作，，將品牌原有的紅色，與法拉利特有的「炙熱紅」結合打造Ray-Ban for Scuderia Ferrari Collection系列。一如法拉利賽車在F1賽場上奔馳，這系列也將超跑競速的概念創新呈現，鏡臂採用超輕碳纖維，並搭配強韌鋼材和防撞橡膠，以獨特曲線輪廓呼應賽車的空氣動力學設計，展現速度與科技感。除此之外，在春夏的經典上校系列中，Ray-Ban以全新鏡框、鏡片顏色搭配重新詮釋了金邊飛行員太陽眼鏡，既經典又帶有復古意味。