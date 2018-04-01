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駕馭速度感！Ray-Ban推法拉利聯名款

2018-04-01 21:48聯合報 記者曾智緯╱即時報導

復古風格大紅，新款太陽眼鏡也同樣推出復刻款來迎合市場需求，設計師品牌Issey Miyake重新讓80年代的流行再現。眼鏡大廠Ray-Ban在這季除了攜手法拉利車隊，更有以經典金屬色飛行員鏡框為靈感的新系列上市。

Ray-Ban首度與法拉利集團聯名合作，，將品牌原有的紅色，與法拉利特有的「炙熱紅」結合打造Ray-Ban for Scuderia Ferrari Collection系列。一如法拉利賽車在F1賽場上奔馳，這系列也將超跑競速的概念創新呈現，鏡臂採用超輕碳纖維，並搭配強韌鋼材和防撞橡膠，以獨特曲線輪廓呼應賽車的空氣動力學設計，展現速度與科技感。除此之外，在春夏的經典上校系列中，Ray-Ban以全新鏡框、鏡片顏色搭配重新詮釋了金邊飛行員太陽眼鏡，既經典又帶有復古意味。

現任Issey Miyake男裝設計師的Yusuke Takahashi則翻玩自家於1985年推出的IM-101太陽眼鏡，設計師從攝影師Henry Leutwyler替藝術家Jean-Michel Basquiat所拍攝的一幀肖像中獲得啟發。在今年針對材質進行了調整，在符合原始規格的重新設計之下，提供更輕盈、便利且富有經典意涵的選擇，因此以鈦金屬為主打造了Re-edition Model IM-101太陽眼鏡。更有意義的是，新款系列再度上市，品牌還找來Henry Leutwyler操刀，拍攝全新的形象照，有著承先啟後的時代意義。

Ray-Ban for Scuderia Ferrari Collection系...
Ray-Ban for Scuderia Ferrari Collection系列太陽眼鏡，約11,650元。圖／得恩堂提供
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攝影師Henry Leutwyler操刀拍攝Issey Miyake Re-ed...
攝影師Henry Leutwyler操刀拍攝Issey Miyake Re-edition Model IM-101系列太陽眼鏡形象照。圖／Issey Miyake提供
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Issey Miyake Re-edition Model IM-101系列磨砂...
Issey Miyake Re-edition Model IM-101系列磨砂銀色復刻圓形太陽眼鏡，約25,800元。圖／Issey Miyake提供
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Ray-Ban for Scuderia Ferrari Collection系...
Ray-Ban for Scuderia Ferrari Collection系列太陽眼鏡，約8,100元。圖／得恩堂提供
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Issey Miyake Re-edition Model IM-101系列霧面...
Issey Miyake Re-edition Model IM-101系列霧面黑色復刻圓形太陽眼鏡，約25,800元。圖／Issey Miyake提供
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Ray-Ban春夏將軍驕陽系列太陽眼鏡，約8,100元。圖／得恩堂提供
Ray-Ban春夏將軍驕陽系列太陽眼鏡，約8,100元。圖／得恩堂提供
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法拉利藝術家

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