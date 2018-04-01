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Nike神鞋開賣 就是要「回到未來」

2018-04-01 19:28聯合報 記者曾智緯╱即時報導

在賣座電影「回到未來」中，男主角米高福克斯曾穿著了一雙能自動綁鞋帶的Nike球鞋，而被視為經典。30年後品牌克服技術困難，終於讓這雙鞋實體化並可量產，堪稱是Nike的一代神鞋。

歷經10年的研發過程，Nike終於推出了HyperAdapt 1.0鞋款，創作概念奠基於2015年時的超限量Nike Mag鞋，可視做其更進化的版本。就如同在電影中，當穿上鞋子後它會做出自動反應，「動態調整鞋帶」技術開始調整鞋帶系統，直到讓雙腳感覺到舒適的包覆程度，穿著者可以透過鞋領部位面板上的「+」及「-」符號把鞋帶調整得更緊或更鬆，全靠鞋底及兩側的感應器。甚至還能自設鬆緊度，系統會根據穿著者的雙腳做出反應，調整到舒適程度，進而實現個人化，也是Nike的新里程碑。

同樣將舊有科技再優化的還有Reebok的DMX Fusion系列鞋，靈感來自1997年面世的DMX Run 10鞋，當時採用的空氣流動緩震科技，是跑鞋科技上的創新。此項科技亦運用於NBA明星Allen Iverson穿著的Reebok Answer球鞋上。而全新的DMX Fusion系列採用Ultraknit針織鞋面，輪廓上擁有現代感，但保有DMX技術利用鞋底內鑲入的互聯氣囊，空氣能在氣囊內藉由步伐的壓力改變而產生流動、壓縮，進而形成動力反饋，有效增強穩定性和緩衝性，且提供更舒適的穿著體驗。

Nike HyperAdapt 1.0白色鞋，擁有動態調整鞋帶技術，約22,50...
Nike HyperAdapt 1.0白色鞋，擁有動態調整鞋帶技術，約22,500元。圖／Nike提供
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Reebok DMX Fusion系列HC跑鞋，約4,250元。圖／Reebok...
Reebok DMX Fusion系列HC跑鞋，約4,250元。圖／Reebok提供
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時裝設計師Daniel Wong率先體驗Nike HyperAdapt 1.0球...
時裝設計師Daniel Wong率先體驗Nike HyperAdapt 1.0球鞋。圖／Nike提供
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Nike HyperAdapt 1.0黑色鞋，擁有動態調整鞋帶技術，約22,50...
Nike HyperAdapt 1.0黑色鞋，擁有動態調整鞋帶技術，約22,500元。圖／Nike提供
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Reebok DMX Fusion系列跑鞋，約4,250元。圖／Reebok提供
Reebok DMX Fusion系列跑鞋，約4,250元。圖／Reebok提供
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籃球好手陳盈駿體驗穿著Nike HyperAdapt 1.0球鞋。圖／Nike提...
籃球好手陳盈駿體驗穿著Nike HyperAdapt 1.0球鞋。圖／Nike提供
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