Nike神鞋開賣 就是要「回到未來」

2018-04-01 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



在賣座電影「回到未來」中，男主角米高福克斯曾穿著了一雙能自動綁鞋帶的Nike球鞋，而被視為經典。30年後品牌克服技術困難，終於讓這雙鞋實體化並可量產，堪稱是Nike的一代神鞋。

歷經10年的研發過程，Nike終於推出了HyperAdapt 1.0鞋款，創作概念奠基於2015年時的超限量Nike Mag鞋，可視做其更進化的版本。就如同在電影中，當穿上鞋子後它會做出自動反應，「動態調整鞋帶」技術開始調整鞋帶系統，直到讓雙腳感覺到舒適的包覆程度，穿著者可以透過鞋領部位面板上的「+」及「-」符號把鞋帶調整得更緊或更鬆，全靠鞋底及兩側的感應器。甚至還能自設鬆緊度，系統會根據穿著者的雙腳做出反應，調整到舒適程度，進而實現個人化，也是Nike的新里程碑。