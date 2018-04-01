親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明學問大
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

蔡英文春祭不祭英烈 李艷秋：我們不要的中共收下了

孫怡遇見「刺客」 樂當人體畫布

2018-04-01 18:38聯合報 記者曾智緯╱即時報導

巴塞爾藝術展香港展會（Art Basel）日前展開，宇舶表（Hublot）邀請刺青工坊Sang Bleu的負責人Maxime Büchi再度合作，並於此次藝術盛會，曝光全新Big Bang Unico Sang Bleu腕表。台灣名媛孫怡也聞名而去，並化身粉絲直接讓大師在手臂上作畫。

孫怡透露「我對Maxime的創作蠻有共鳴的，因為他跟我一樣都是學平面設計出身。所以他那些幾何徒線條構成的設計風格是我很喜歡的，而且我們有一個共通點是『不安於只做一件事』」。的確多次與Hublot合作的孫怡不僅成立了自己的複合式選貨概念店，並也曾替品牌化身藝術導覽人，更是時尚媒體的寵兒，有著多角化發展。孫怡十分認同宇舶持續和藝術家跨界合作，未來也將會以工作室的形式，策劃結合兩者舉辦更多嶄新的藝術活動。

從2016年開始，Hublot就開啟了與Maxime Büchi的合作，共同設計外觀造型與顯時方式都獨特的Big Bang Unico Sang Bleu系列腕表。六角表圈搭配著表盤中央大小不一同樣形狀的八角轉盤，成為了時、分針指示，加上表帶與底蓋上的幾何圖形，完整呈現Maxime Büchi的招牌風格。全新系列除了保留過去的經典設計，結合藍、白色鈦合金表殼，同時還加了表徑略小的鑲嵌鑽石或寶石的Big Bang One Click Sang Bleu All Black系列表款，視覺效果更為突出。

宇舶Big Bang Unico Sang Bleu鈦金藍腕表，Maxime B...
宇舶Big Bang Unico Sang Bleu鈦金藍腕表，Maxime Büchi設計幾何雕刻圖案緞面拋光鈦金屬表殼，約58萬6,000元。圖／Hublot提供
分享
宇舶Big Bang One Click Sang Bleu All Black...
宇舶Big Bang One Click Sang Bleu All Black紅色腕表，幾何雕刻圖案拋光黑色陶瓷表殼，拋光鍍黑鑲嵌48顆紅寶石表圈，約55萬3,000元。圖／Hublot提供
分享
孫怡（右）獲得刺青大師Maxime Büchi（左）青睞，特別於手上彩繪幾何圖案...
孫怡（右）獲得刺青大師Maxime Büchi（左）青睞，特別於手上彩繪幾何圖案。圖／Hublot提供
分享
孫怡現身巴塞爾藝術展香港展會，配戴宇舶Big Bang One Click Sa...
孫怡現身巴塞爾藝術展香港展會，配戴宇舶Big Bang One Click Sang Bleu All Black藍色腕表，約55萬3,000元。圖／Hublot提供
分享
宇舶Big Bang Unico Sang Bleu鈦金白腕表，Maxime B...
宇舶Big Bang Unico Sang Bleu鈦金白腕表，Maxime Büchi設計幾何雕刻圖案緞面拋光鈦金屬表殼，約58萬6,000元。圖／Hublot提供
分享
刺青大師Maxime Büchi也在宇舶表的活動上，現場示範刺青技巧。圖／Hub...
刺青大師Maxime Büchi也在宇舶表的活動上，現場示範刺青技巧。圖／Hublot提供
分享

香港藝術家

相關新聞

夏季新飲品搶市！ 能量補充飲、新口味茶正當紅

2018-04-01 18:39

春遊野餐趣！法比歐靠這招讓你輕鬆當戶外料理神手

2018-04-01 16:52

搶連假商機 台中這家百貨連抽七日iphone X

2018-04-01 14:15

最後一天! 誠品畫廊 細看常玉的浪漫與潦倒

2018-04-01 13:49

兒童清明連假去哪玩？台南百貨為親子打造氣墊樂園

2018-04-01 13:31

udn售票網生日請客！ 購票多重抽.下載APP有驚喜

2018-04-01 08:00

IG爆紅「無聊咖啡」下午茶 4月限定送髮品體驗組

2018-03-31 20:58

王品慶祝25歲生日 新菜、優惠通通來

2018-03-31 19:41

王品25周年 18品牌上新菜牛排兩客75折

2018-03-31 19:34

斷背山演技派男星傑克葛倫霍 成卡地亞腕表形象大使

2018-03-31 16:45

時尚部落客街拍最愛 流行方包她們這樣搭

2018-03-31 16:03

「火燒紅蓮寺」變身啤酒？這滋味‧‧‧該怎麼形容

2018-03-31 12:07

跨界最夯關鍵字 就是「米其林」！

2018-03-31 11:47

迎接清明連假 通路祭出零食、咖啡買1送1

2018-03-31 09:48

韓妞「水」到無極限 美肌喝的是濟州綠茶

2018-03-31 08:50

今天補班小確幸！星巴克、COLD STONE買一送一

2018-03-31 08:45

影／三谷幸喜帶變身怪醫來台 為觀眾「優質搞笑」

2018-03-31 00:37

清明連假出遊趣！網購露營野餐用品夯 戶外家具更舒適

2018-03-30 19:03

比日本便宜！正宗紐約LUKE'S LOBSTER龍蝦堡來台展店

2018-03-30 18:17

OPI綠色生活月4月開跑 回收指甲油空瓶可折價

2018-03-30 18:02

ANNA SUI重返台灣市場 PAUL & JOE下半年回歸

2018-03-30 17:30

PChome24h購物同歡米粉節 小米盒子限量1折

2018-03-30 17:29

DIOR高級訂製服上海秀 Angelababy清新女神

2018-03-30 16:50

台灣人太愛起司塔！這家年銷可疊5座101高度

2018-03-30 16:50

黑佳麗軟糖變冰棒？IG大洗版 脫單就靠它

2018-03-30 15:57

小孩最大！飯店歡慶兒童節 自助餐兩成人同行孩童免費

2018-03-30 15:34

還在花錢買廉航機票嗎？ 五步驟教你用免費機票玩世界

2018-03-30 15:00

清明連假出遊 劍湖山樂園門票最低99元

2018-03-30 13:50

「衛生紙之亂」都輸它 線上遊戲申訴案歷年最高

2018-03-30 11:45

名瓷跨界 從餐盤進入Versace私密時尚殿堂

2018-03-30 09:58

認購物資送折價券！孫盛希與忠義基金會 邀您幫助孩子長大

2018-03-30 08:51

超跑聯名腕表 男人夢幻競技場

2018-03-29 23:08

10點開搶！台灣虎航20條航線 「0元機票」隨機出沒

2018-03-29 23:08

AoXuan新款行李箱 精品規格親民價

2018-03-29 23:06

母親節檔期送好禮 伊萊克斯讓媽媽「伊」試成主顧

2018-03-29 20:52

BIYAN和Blumarine 刺繡洋裝帶妳墜入花叢間

2018-03-29 20:12

生活快消品超夯！網友最愛揪團買衛生紙、衛生棉、口罩

2018-03-29 19:55

Jo Malone復刻最受歡迎花香　櫻花、梅花回歸

2018-03-29 19:19

龍蝦石頭鍋新吃法 用餐前先看火焰湯頭秀

2018-03-29 19:03
看更多

熱門文章

殺破狼周運勢／摩羯桃花正在盛開 雙魚面試考試很順利

2018-04-01 00:00

冷空氣周五報到 北部低溫探15度

2018-04-01 05:03

小心地震！米崙斷層敏感區恐擴大

2018-04-01 00:21

青年喊「台灣給不起未來」 網世代留才地圖在哪？

2018-04-01 13:33

吳德榮：暖到清明高溫31度 周六轉乾冷最低12度

2018-04-01 15:31

台灣瘋露營 地方三不管...違法營地屏東縣最多

2018-03-31 23:28

連三天！ 紅害威脅中部空氣品質

2018-04-01 05:07

吃謝霆鋒作的麵！「鋒味拌麵」 台灣開賣首日千包搶光光

2018-03-31 19:35

清明連假基隆公車免費坐 達人教你這樣玩

2018-04-01 13:21

台灣虎航愚人節宣布新服務 全航線都有商務艙體驗台味

2018-04-01 13:18

全身不對勁！ 「腸」城失守 放毒素入關

2018-04-01 13:35

清明節前好天氣 6日變天降雨降溫

2018-04-01 08:37

今日星座運勢／天秤 打扮得人緣 避免依賴他人

2018-04-01 00:00

搶攻保健食品市場 業界組公會與食藥署對話

2018-03-31 19:22

長榮航空愚人節玩笑 寵物12生肖都可上機

2018-04-01 11:57

王品25周年 18品牌上新菜牛排兩客75折

2018-03-31 19:34

王品慶祝25歲生日 新菜、優惠通通來

2018-03-31 19:41

台塑化昨宣布汽油漲0.2元 中油今調幅預計相同

2018-04-01 06:02

紐約曼哈頓龍蝦堡掀話題 台灣版龍蝦堡卡位推買1送1

2018-04-01 14:02

善化高麗菜一顆15元 園主開放採收心淌血

2018-04-01 12:19

聲音啞如法拉利姊 追出肇因竟是心臟病引起

2018-03-31 19:54

屁股塞異物 最扯的理由連醫師都聽不下去

2018-04-01 12:25

顧母14年 61歲婦難得出遊1天

2018-03-31 23:33

別只追米其林餐廳 這些排隊名店祭優惠

2018-03-28 14:26

超強力洗面乳洗臉才乾淨 食藥署：當心臉皮被洗破

2018-03-31 19:21

IG爆紅「無聊咖啡」下午茶 4月限定送髮品體驗組

2018-03-31 20:58

社工日前夕工會公布調查　六都中「高雄社工最血汗」

2018-04-01 17:53

兒童節、開工日 伯朗咖啡推買一送一

2018-03-31 19:35

掃墓小心恙蟲危機 身上有焦痂速就醫

2018-04-01 09:32

台虎愚人節大玩笑 推商務艙吃夜市牛排

2018-04-01 11:17

搶連假商機 台中這家百貨連抽七日iphone X

2018-04-01 14:15

桃園首例確診麻疹 可能接觸49人自主健康管理

2018-04-01 17:34

真實版旅蛙日記！三星「星美好」青蛙生態課程超有趣

2018-03-31 20:24

科大生擔任兒童運動教練 「薪」情直衝40K

2018-04-01 11:57

幫青年找頭路！勞動部推「工作卡」 求職免履歷

2018-04-01 13:30

台鐵普悠瑪撞路人 台中新烏日間單線通行

2018-04-01 11:17

開跑車比熱吻更有幸福感 研究證實了

2018-04-01 11:39

違法營地全台之冠！屏東急推新法輔導業者合法

2018-04-01 00:21

影／好天氣到清明 6日鋒面通過將變天

2018-04-01 17:31

史上最低空驚喜 兒藝節幻象秘境每天十架幻象衝場

2018-04-01 13:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top