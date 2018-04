孫怡遇見「刺客」 樂當人體畫布

2018-04-01 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



巴塞爾藝術展香港展會(Art Basel)日前展開,宇舶表(Hublot)邀請刺青工坊Sang Bleu的負責人Maxime Büchi再度合作,並於此次藝術盛會,曝光全新Big Bang Unico Sang Bleu腕表。台灣名媛孫怡也聞名而去,並化身粉絲直接讓大師在手臂上作畫。

孫怡透露「我對Maxime的創作蠻有共鳴的,因為他跟我一樣都是學平面設計出身。所以他那些幾何徒線條構成的設計風格是我很喜歡的,而且我們有一個共通點是『不安於只做一件事』」。的確多次與Hublot合作的孫怡不僅成立了自己的複合式選貨概念店,並也曾替品牌化身藝術導覽人,更是時尚媒體的寵兒,有著多角化發展。孫怡十分認同宇舶持續和藝術家跨界合作,未來也將會以工作室的形式,策劃結合兩者舉辦更多嶄新的藝術活動。