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夏季新飲品搶市！ 能量補充飲、新口味茶正當紅

2018-04-01 18:39聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

天氣漸漸熱起來，飲料市場也開始熱絡，近期已有多款新飲品搶在夏天來臨前上市。除了新引進韓國熱賣的補給飲，還有新型態的機能飲與烤優格飲創新登場，另外，消費者夏天最愛的茶飲、氣泡水也紛紛推出新口味搶市。

韓國熱賣的Toreta!低熱量微補給飲料新登台，主打低鈉、低熱量、溫和補充水份及電解質，口感類似運動飲料，另添加檸檬、柳橙、胡蘿蔔、紅甜菜、奇異果、百香果、蘋果、血橙等8種微量果蔬精華，不限於高強度運動後飲用，更適合平常生活隨時補充。

另外，泰山看準電競熱潮，也推出創新雙效BUFF能量飲料，跨足能量補給飲品領域。取電競遊戲中常使用的「BUFF增益效果」術語，以添加花青素與黑醋栗萃取物兩種口味，滿足不同增強能量效果。BUFF上市同時也成為2018年「Garena傳說對決GCS職業聯賽」年度指定飲料。而味全也推出全新俄式烤優酪飲，搶攻優酪乳飲品市場一年約40億元商機，使用牛奶與乳酸菌經慢焙與自然發酵，自然蘊出獨特的焦糖香與微醺酪香，呈現迷人的焦糖色澤，少了一般優酪乳的重酸味，口感更絲滑順口。

去年相當熱銷的舒味思氣泡水，今年新推出適合夏天的葡萄柚新口味，清新香甜的清闖水果氣味讓氣泡水更好喝。而運用獨特的雲霧工法保留真實茶風味的原萃，今年同樣找來日本男星阿部寬代言，再推出「綠茶-玉露」新口味，將日式茶中頂級的玉露茶葉細磨後融入茶湯，充分釋放甘甜，口感清爽不苦澀。看準消費者熱愛奶茶、綠茶的特性，繼去年推出造成搶購的厚奶茶之後，義美今年再推新款「濃綠奶茶」，使用100%台灣綠茶，乳製品含量50%以上，茶香濃厚、奶味香醇。各種不同取向的新飲品，抓緊消費者愛嚐鮮又多變的特性。

原萃綠茶-玉露，原價25元，通路限時嚐鮮價19元。圖／可口可樂提供
原萃綠茶-玉露，原價25元，通路限時嚐鮮價19元。圖／可口可樂提供
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原萃今年同樣找來日本男星阿部寬代言，再推出綠茶-玉露新口味。圖／可口可樂提供
原萃今年同樣找來日本男星阿部寬代言，再推出綠茶-玉露新口味。圖／可口可樂提供
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Toreta!低熱量微補給飲料，通路限時嚐鮮價19元。圖／可口可樂提供
Toreta!低熱量微補給飲料，通路限時嚐鮮價19元。圖／可口可樂提供
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義美今年推出新款濃綠奶茶，於義美門市、全家便利商店、全聯福利中心與各大超市賣場陸...
義美今年推出新款濃綠奶茶，於義美門市、全家便利商店、全聯福利中心與各大超市賣場陸續上市中。圖／義美提供
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新款BUFF能量飲，命名取自電競遊戲中常使用的「BUFF增益效果」術語。圖／泰山...
新款BUFF能量飲，命名取自電競遊戲中常使用的「BUFF增益效果」術語。圖／泰山提供
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舒味思葡萄柚口味氣泡水，原價35元，即日起至4月11日於OK便利商店購買，限時嚐...
舒味思葡萄柚口味氣泡水，原價35元，即日起至4月11日於OK便利商店購買，限時嚐鮮價27元。圖／可口可樂提供
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味全推出台灣第一瓶烤優酪飲 即日起於7-ELEVEN、全家便利商店販售。圖／味全...
味全推出台灣第一瓶烤優酪飲 即日起於7-ELEVEN、全家便利商店販售。圖／味全提供
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現代人常用眼過度，BUFF推出含花青素的機能飲料。圖／泰山提供
現代人常用眼過度，BUFF推出含花青素的機能飲料。圖／泰山提供
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