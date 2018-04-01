夏季新飲品搶市！ 能量補充飲、新口味茶正當紅

2018-04-01 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



天氣漸漸熱起來，飲料市場也開始熱絡，近期已有多款新飲品搶在夏天來臨前上市。除了新引進韓國熱賣的補給飲，還有新型態的機能飲與烤優格飲創新登場，另外，消費者夏天最愛的茶飲、氣泡水也紛紛推出新口味搶市。

韓國熱賣的Toreta!低熱量微補給飲料新登台，主打低鈉、低熱量、溫和補充水份及電解質，口感類似運動飲料，另添加檸檬、柳橙、胡蘿蔔、紅甜菜、奇異果、百香果、蘋果、血橙等8種微量果蔬精華，不限於高強度運動後飲用，更適合平常生活隨時補充。

另外，泰山看準電競熱潮，也推出創新雙效BUFF能量飲料，跨足能量補給飲品領域。取電競遊戲中常使用的「BUFF增益效果」術語，以添加花青素與黑醋栗萃取物兩種口味，滿足不同增強能量效果。BUFF上市同時也成為2018年「Garena傳說對決GCS職業聯賽」年度指定飲料。而味全也推出全新俄式烤優酪飲，搶攻優酪乳飲品市場一年約40億元商機，使用牛奶與乳酸菌經慢焙與自然發酵，自然蘊出獨特的焦糖香與微醺酪香，呈現迷人的焦糖色澤，少了一般優酪乳的重酸味，口感更絲滑順口。