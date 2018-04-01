高階小家電銷售成長大 吸塵除蟎、廚房家電買氣旺

2018-04-01 17:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



伊萊克斯台灣與香港總經理余倩梅指出，預估今年在清潔與廚房家電重點商品的雙強買氣帶動下，整體業績可望成長三成以上。其中，「大師系列」更因深受料理愛好者與星級名廚的喜愛，明星商品智能調理果汁機銷售數量可望成長四倍。

「智能調理果汁機」的特色設計在那獨家黃金10度傾角與4D立體攪拌科技，還有四組預設程式可一鍵完成碎冰、果汁、湯品、冰沙四種不同料理需求，也包含一般高中低三段速及瞬間加速功能。

此外，去年曾創下首批新品兩個月內銷售一空的「PURE i9型動機器人」，今年伊萊克斯再推出全新新色-極勁黑，目標搶下高階（2萬5,000元以上價格帶）掃地機器人四成市佔率。

同時，伊萊克斯還有另一款直立式吸塵器HEPA除蟎版，搭配UV床墊電動吸頭，訴求可深層清除床墊塵蟎。以及獨家毛髮截斷科技，透過輕踩踏板5~10秒鐘，毛髮便可一踏即斷，立刻吸入集塵盒中，不需徒手清理，便可解決吸頭因毛髮纏繞而降低效能的困擾。