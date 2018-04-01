親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明學問大
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

按鈕遭誤觸！新竹巨城旋轉鞦韆出意外 1童慘被拋出

髮妝新趨勢 萊雅專業推出搶救乾燥髮「頭髮護唇膏」

2018-04-01 17:10經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

髮妝對於時尚趨勢的影響可說愈來愈不容小覷，不管是歐美還是日韓系各大明星都紛紛染上了髮妝的癮，但除了在髮色上大大展現變化魅力外，她們對於秀髮的保濕和柔順維持也相當重視。

2018年春夏美髮市場上出現一款訴求「頭髮用的護唇膏」-萊雅專業（L’OREAL PROFESSIONNEL）的絲漾博保濕DD蜜，引起不小話題，40ml的包裝可隨身攜帶，就像頭髮的護唇膏。

萊雅專業指出，根據調查，全台灣有高達75%以上的女性有乾燥毛髮的困擾，30%以上的女性有頭髮分岔困擾，當頭髮的保護層-皮脂膜受到外在因素影響會逐漸變薄形成乾燥髮，毛麟片會開始翻起、分離，到後期甚至沿著髮幹開始崩離、脫落，使得皮脂層內的水分蒸發、消散，就是受損髮的開始。

此外，萊雅專業也提醒，過度吹整、梳整頭髮，以及在外奔波長期接觸陽光、紫外線，以及生活壓力、空氣中的灰塵、汙染物的侵襲等，也都是可能造成乾燥髮的外在因素，而乾燥髮則是頭髮受損前的警訊。

受損的秀髮在濕潤狀態下會呈現如同彈性疲乏的橡皮筋，被拉開後不易回復，變得纖細脆弱，乾髮時，秀髮則會變得容易脆裂且乾燥的如稻草一般，看起來毛躁且毫無光澤。

「絲漾博保濕DD蜜」零感源自大溪地的奢華修護配方-大溪地莫諾伊油，手工摘取的梔子花浸泡在冷壓萃取椰子油中15天，2000多年以來，大溪地的女人都用它柔順秀髮，保養肌膚，葛妮絲派特洛、凱特摩絲，以及貝克漢夫婦都熱愛以此配方來保養。

除了莫諾伊油，「絲漾博保濕DD蜜」裡頭還有椰子油、甘油，以及梔子花的香氛萃取。

絲漾博保濕DD蜜，定價450元。 萊雅專業/提供
絲漾博保濕DD蜜，定價450元。 萊雅專業/提供
分享

護唇紫外線

相關新聞

搶連假商機 台中這家百貨連抽七日iphone X

2018-04-01 14:15

最後一天! 誠品畫廊 細看常玉的浪漫與潦倒

2018-04-01 13:49

兒童清明連假去哪玩？台南百貨為親子打造氣墊樂園

2018-04-01 13:31

udn售票網生日請客！ 購票多重抽.下載APP有驚喜

2018-04-01 08:00

IG爆紅「無聊咖啡」下午茶 4月限定送髮品體驗組

2018-03-31 20:58

王品慶祝25歲生日 新菜、優惠通通來

2018-03-31 19:41

王品25周年 18品牌上新菜牛排兩客75折

2018-03-31 19:34

斷背山演技派男星傑克葛倫霍 成卡地亞腕表形象大使

2018-03-31 16:45

時尚部落客街拍最愛 流行方包她們這樣搭

2018-03-31 16:03

「火燒紅蓮寺」變身啤酒？這滋味‧‧‧該怎麼形容

2018-03-31 12:07

跨界最夯關鍵字 就是「米其林」！

2018-03-31 11:47

迎接清明連假 通路祭出零食、咖啡買1送1

2018-03-31 09:48

韓妞「水」到無極限 美肌喝的是濟州綠茶

2018-03-31 08:50

今天補班小確幸！星巴克、COLD STONE買一送一

2018-03-31 08:45

影／三谷幸喜帶變身怪醫來台 為觀眾「優質搞笑」

2018-03-31 00:37

清明連假出遊趣！網購露營野餐用品夯 戶外家具更舒適

2018-03-30 19:03

比日本便宜！正宗紐約LUKE'S LOBSTER龍蝦堡來台展店

2018-03-30 18:17

OPI綠色生活月4月開跑 回收指甲油空瓶可折價

2018-03-30 18:02

ANNA SUI重返台灣市場 PAUL & JOE下半年回歸

2018-03-30 17:30

PChome24h購物同歡米粉節 小米盒子限量1折

2018-03-30 17:29

DIOR高級訂製服上海秀 Angelababy清新女神

2018-03-30 16:50

台灣人太愛起司塔！這家年銷可疊5座101高度

2018-03-30 16:50

黑佳麗軟糖變冰棒？IG大洗版 脫單就靠它

2018-03-30 15:57

小孩最大！飯店歡慶兒童節 自助餐兩成人同行孩童免費

2018-03-30 15:34

還在花錢買廉航機票嗎？ 五步驟教你用免費機票玩世界

2018-03-30 15:00

清明連假出遊 劍湖山樂園門票最低99元

2018-03-30 13:50

「衛生紙之亂」都輸它 線上遊戲申訴案歷年最高

2018-03-30 11:45

名瓷跨界 從餐盤進入Versace私密時尚殿堂

2018-03-30 09:58

認購物資送折價券！孫盛希與忠義基金會 邀您幫助孩子長大

2018-03-30 08:51

超跑聯名腕表 男人夢幻競技場

2018-03-29 23:08

10點開搶！台灣虎航20條航線 「0元機票」隨機出沒

2018-03-29 23:08

AoXuan新款行李箱 精品規格親民價

2018-03-29 23:06

母親節檔期送好禮 伊萊克斯讓媽媽「伊」試成主顧

2018-03-29 20:52

BIYAN和Blumarine 刺繡洋裝帶妳墜入花叢間

2018-03-29 20:12

生活快消品超夯！網友最愛揪團買衛生紙、衛生棉、口罩

2018-03-29 19:55

Jo Malone復刻最受歡迎花香　櫻花、梅花回歸

2018-03-29 19:19

龍蝦石頭鍋新吃法 用餐前先看火焰湯頭秀

2018-03-29 19:03

陳慧琳現身羊毛細雨中 精品藝術展真新奇

2018-03-29 18:40

大同100週年特展 經典商品 限定大同寶寶 一次看個夠！

2018-03-29 18:16
看更多

熱門文章

殺破狼周運勢／摩羯桃花正在盛開 雙魚面試考試很順利

2018-04-01 00:00

冷空氣周五報到 北部低溫探15度

2018-04-01 05:03

小心地震！米崙斷層敏感區恐擴大

2018-04-01 00:21

青年喊「台灣給不起未來」 網世代留才地圖在哪？

2018-04-01 13:33

吳德榮：暖到清明高溫31度 周六轉乾冷最低12度

2018-04-01 15:31

台灣瘋露營 地方三不管...違法營地屏東縣最多

2018-03-31 23:28

連三天！ 紅害威脅中部空氣品質

2018-04-01 05:07

吃謝霆鋒作的麵！「鋒味拌麵」 台灣開賣首日千包搶光光

2018-03-31 19:35

台南安平遊艇城 拚3年內開幕

2018-03-31 18:48

清明連假基隆公車免費坐 達人教你這樣玩

2018-04-01 13:21

今日星座運勢／天秤 打扮得人緣 避免依賴他人

2018-04-01 00:00

清明節前好天氣 6日變天降雨降溫

2018-04-01 08:37

搶攻保健食品市場 業界組公會與食藥署對話

2018-03-31 19:22

王品25周年 18品牌上新菜牛排兩客75折

2018-03-31 19:34

全身不對勁！ 「腸」城失守 放毒素入關

2018-04-01 13:35

王品慶祝25歲生日 新菜、優惠通通來

2018-03-31 19:41

長榮航空愚人節玩笑 寵物12生肖都可上機

2018-04-01 11:57

台塑化昨宣布汽油漲0.2元 中油今調幅預計相同

2018-04-01 06:02

聲音啞如法拉利姊 追出肇因竟是心臟病引起

2018-03-31 19:54

台灣虎航愚人節宣布新服務 全航線都有商務艙體驗台味

2018-04-01 13:18

屁股塞異物 最扯的理由連醫師都聽不下去

2018-04-01 12:25

善化高麗菜一顆15元 園主開放採收心淌血

2018-04-01 12:19

紐約曼哈頓龍蝦堡掀話題 台灣版龍蝦堡卡位推買1送1

2018-04-01 14:02

顧母14年 61歲婦難得出遊1天

2018-03-31 23:33

超強力洗面乳洗臉才乾淨 食藥署：當心臉皮被洗破

2018-03-31 19:21

IG爆紅「無聊咖啡」下午茶 4月限定送髮品體驗組

2018-03-31 20:58

兒童節、開工日 伯朗咖啡推買一送一

2018-03-31 19:35

別只追米其林餐廳 這些排隊名店祭優惠

2018-03-28 14:26

掃墓小心恙蟲危機 身上有焦痂速就醫

2018-04-01 09:32

台虎愚人節大玩笑 推商務艙吃夜市牛排

2018-04-01 11:17

花蓮強震後 地調所：米崙斷層讓花蓮「升高」5公分

2018-03-31 17:57

真實版旅蛙日記！三星「星美好」青蛙生態課程超有趣

2018-03-31 20:24

科大生擔任兒童運動教練 「薪」情直衝40K

2018-04-01 11:57

台鐵普悠瑪撞路人 台中新烏日間單線通行

2018-04-01 11:17

開跑車比熱吻更有幸福感 研究證實了

2018-04-01 11:39

違法營地全台之冠！屏東急推新法輔導業者合法

2018-04-01 00:21

高度成癮性 台5.2萬青少年吸電子煙

2018-04-01 13:58

史上最低空驚喜 兒藝節幻象秘境每天十架幻象衝場

2018-04-01 13:45

環保葬逐年增 105年逾6千件

2018-04-01 11:17

帥貓「阿比」流浪遭撞癱 愛撒嬌盼被領養

2018-04-01 10:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top