髮妝新趨勢 萊雅專業推出搶救乾燥髮「頭髮護唇膏」

2018-04-01 17:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



髮妝對於時尚趨勢的影響可說愈來愈不容小覷，不管是歐美還是日韓系各大明星都紛紛染上了髮妝的癮，但除了在髮色上大大展現變化魅力外，她們對於秀髮的保濕和柔順維持也相當重視。

2018年春夏美髮市場上出現一款訴求「頭髮用的護唇膏」-萊雅專業（L’OREAL PROFESSIONNEL）的絲漾博保濕DD蜜，引起不小話題，40ml的包裝可隨身攜帶，就像頭髮的護唇膏。

萊雅專業指出，根據調查，全台灣有高達75%以上的女性有乾燥毛髮的困擾，30%以上的女性有頭髮分岔困擾，當頭髮的保護層-皮脂膜受到外在因素影響會逐漸變薄形成乾燥髮，毛麟片會開始翻起、分離，到後期甚至沿著髮幹開始崩離、脫落，使得皮脂層內的水分蒸發、消散，就是受損髮的開始。

此外，萊雅專業也提醒，過度吹整、梳整頭髮，以及在外奔波長期接觸陽光、紫外線，以及生活壓力、空氣中的灰塵、汙染物的侵襲等，也都是可能造成乾燥髮的外在因素，而乾燥髮則是頭髮受損前的警訊。

受損的秀髮在濕潤狀態下會呈現如同彈性疲乏的橡皮筋，被拉開後不易回復，變得纖細脆弱，乾髮時，秀髮則會變得容易脆裂且乾燥的如稻草一般，看起來毛躁且毫無光澤。

「絲漾博保濕DD蜜」零感源自大溪地的奢華修護配方-大溪地莫諾伊油，手工摘取的梔子花浸泡在冷壓萃取椰子油中15天，2000多年以來，大溪地的女人都用它柔順秀髮，保養肌膚，葛妮絲派特洛、凱特摩絲，以及貝克漢夫婦都熱愛以此配方來保養。