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正式宣戰 管中閔聲明：教育部推諉懈怠應承擔法律責任

搶連假商機 台中這家百貨連抽七日iphone X

2018-04-01 14:15聯合報 記者余采瀅╱即時報導

兒童、清明五天連假，台中各家百貨推出各式活動及優惠衝買氣。台中廣SOGO推「鯉魚旗拼貼趣」活動、「繽紛泡泡派對」，邀大小朋友一同玩樂；台中新光三越鎖定化妝品祭出滿3000送300的優惠，還加碼抽iphone X；台中大遠百則推DIY體驗活動。

台中廣三SOGO即日起至4月11日全館滿3000送300、化妝品除有2000送200外，4月4日至8日還有化妝品品牌日，單櫃滿8800加送「安妮兔6吋復古電風扇」；單櫃滿16000加送「歌林空氣清淨機 」，各限量100份。另慶祝兒童節，4月1日在15樓舉辦「鯉魚旗拼貼趣」活動；4月7日下午2點於1樓廣場舉辦「花開童趣，玩祭典」活動； 4月8日憑當日消費發票至13樓贈品處兌換「泡泡體驗券」，當天下午3點可參加「繽紛泡泡派對」。

台中新光三越則推出「初夏購物節」，4月4日至4月15日貴賓卡友可享化妝品滿3000送300，全館滿5000送500(電子贈品禮券)，今年推出55萬組優惠組，最低下殺3.4折，高達3000款獨家組數。4月4日至4月10日首七日還加碼天天抽iphone X。

台中大遠百化妝品單筆2000送200，即日起至4月5日加碼當日單櫃25000加送200。為迎接兒童節，與各大餐飲鍋具品牌推出各式「玩食」體驗，包含Cold Stone炒冰、mister donut烘焙甜甜圈、虎牌DIY章魚燒；兒童節當日還有兒童卡友限定活動「魔術園遊會」。

豐原太平洋百貨4月4日至4月25日舉辦購物節，以「美人魚的藏寶箱」主題，化妝品買5000送500，並推出自家的美人魚贈品，有美人魚陶瓷隨手杯、美人魚手提後背包等。

台中法式蔬食餐廳「斐麗巴黎廳」，4月份也推出「老客人回娘家」優惠活動，來店用餐打卡上傳，點選原價1380元的松露特餐，優惠價只要888元，出示過去在餐廳用餐證明，再加送「豆腐餅乾」一份。

為歡慶兒童節，台中廣三SOGO舉辦「鯉魚旗拼貼趣」活動。圖／台中廣三SOGO提供
為歡慶兒童節，台中廣三SOGO舉辦「鯉魚旗拼貼趣」活動。圖／台中廣三SOGO提供
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台中新光三越推出「初夏購物節」，4月4日至4月10日首七日還加碼天天抽iphon...
台中新光三越推出「初夏購物節」，4月4日至4月10日首七日還加碼天天抽iphone X。圖／台中新光三越提供
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豐原太平洋百貨4月4日至4月25日舉辦購物節，以「美人魚的藏寶箱」主題，推出自家...
豐原太平洋百貨4月4日至4月25日舉辦購物節，以「美人魚的藏寶箱」主題，推出自家的美人魚贈品，有美人魚陶瓷隨手杯、美人魚手提後背包等。記者余采瀅／攝影
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兒童節中廣SOGO

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