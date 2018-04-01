OL也有少女心 粉彩春夏包款甜美登場

2018-04-01 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



氣溫漸暖，不只服裝要換季，配件當然也要跟著換季。agnès b. Voyage以最適合春夏的粉彩色系打造全新包款系列，Cath Kidston則是顛覆了原本的品牌形象，推出飽和色調素色皮革系列，妝點繽紛的春夏時尚風格。

agnès b. Voyage本季以義大利布拉諾「彩色島」為設計靈感，將LILI、AVA等經典包款換上粉紅、粉紫、粉藍等糖果色新衣，讓最受OL喜愛的方形手提袋、皮夾及證件套等增添柔美俏麗的年輕氣息。全新MAX包款系列更以「AGNESB」字樣設計出連續不斷的「AGNESBAGNESB」，一眼望去如同「AGNES」與「BAG」結合而成的滿版字母圖樣，格外有趣，全系列包含皮革包款，及長、短夾等。此外，本季也特別邀請來自美國紐約的著名塗鴉藝術家JonOne共同創作，用色鮮明大膽的圖樣躍上品牌經典的旅行袋，旅行用小物包及零錢包上，更有個性。