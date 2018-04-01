最後一天! 誠品畫廊 細看常玉的浪漫與潦倒

2018-04-01 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



畫家常玉粉絲眾多，誠品畫廊舉辦「細看常玉」展，以迥異過往大型展覽的形式，邀請觀眾走入宛如常玉巴黎沙龍的空間，與他一同呼吸。

常玉一生傳奇，他生於四川，民國初年即赴法深造，畫作獨特融合中國水墨寫意線條與西方野獸派的簡潔強烈。1965年，常玉受邀來台辦展，他先將畫作寄到教育部，自己卻因誤把中華民國護照拿去中共駐法領事館，不克來台。翌年，常玉不幸在法家中死於瓦斯中毒，畫作埋藏教育部倉庫多年後，才於1968、1986年分別移撥史博館。

本次「細看常玉」展品廣泛借自世界藏家，共百餘件，都是小尺寸，並試著藉由空間的搭配與紅、藍、白等色彩，營造常玉生前經歷上海的繁華、巴黎的浪漫，乃至往後家徒四壁的潦倒。觀者將時而如在珠寶櫃前看畫、時而恍若踏進巴黎沙龍，氛圍十足。

值得一提的是，該展文獻資料功夫做足，觀眾看畫之餘，不妨細賞。該展在北市松高路11號5樓誠品畫廊免費展至4月1日晚上7點。