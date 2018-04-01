兒童清明連假去哪玩？台南百貨為親子打造氣墊樂園

2018-04-01 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



清明5天連續假期帶小孩去哪裡！新光三越台南新天地即日起至4月15日在西門廣場打造「糖果魔法森林」，引進大型森林大滑梯、爆米花迷宮巨無霸氣墊，只要持新光三越兒童卡於兒童館單筆消費滿額，即可獲得「兒童遊樂園體驗券」，一票玩到底。

兒童清明連假，新光三越台南新天地規劃一系列精采活動，「糖果魔法森林」不僅有巨無霸氣墊樂園，還有太空彈跳、電動小汽車、棉花糖手作機、糖果滾滾樂等遊戲，4月8日下午兩點在3樓A區兒童館舉辦寶貝滑行車大賽，並規劃「糖果裝踩街嘉年華」活動，憑活動手環即可穿上超萌糖果裝，化身糖果公主、王子。

新光三越台南新天地表示，「糖果魔法森林」由歐美設計師團隊全新打造，深受小朋友喜愛，占地面積240平方公尺，可同時容納100人以上遊玩，總共分成四個部分：「扭蛋森林大滑梯」、「糖果動物區」、「萬聖節鬼屋」及「攀岩區」，設置多種障礙路線，並有兩座高達5公尺大滑梯及一個高達9.5公尺的扭蛋。

另外，《爆米花氣墊迷宮》占地面積160平方公尺，可同時容納80人以上，其中障礙迷宮區總長達60公尺，包括甜甜圈、棒棒糖、管子糖等障礙路線，是小朋友的歡樂版鐵人三項。