文華Cafe童趣繽紛甜點吧 掃描再抽8折券

2018-04-01 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



迎接連假到來，飯店業者祭出美味及好康優惠，台北文華東方酒店的文華Cafe於4月4日到4月8日間，在午、晚間「饗‧吃‧吧」、「週末午間鮮‧吃‧吧」，推出充滿童趣的繽紛甜點吧，還有各種誘人新菜色，每人1,580元起，若加入官方帳帳號或掃描QRcode，再抽午、晚間「饗‧吃‧吧」8折優惠券。

連假即將到來，除了是清明節外，也是一年一度的兒童節，台北文華東方酒店文華Cafe於4月4日到4月8日間，針對午、晚間「饗‧吃‧吧」以及「週末午間鮮‧吃‧吧」，推出充滿童趣的繽紛甜點吧，羅列超過10種精品級甜點，像是紅絲絨蛋糕、橙香起士棒棒糖、開心果櫻桃磅蛋糕、蘋果塔…等，色彩鮮豔且造型可愛，還有針對小朋友設計的DIY，可自行將鮮奶油擠上餅乾，趣味性十足。

除了童趣甜點外，台北文華東方酒店文華Cafe之前就已經針對周末規畫海鮮吧，可以吃到法國生蠔、台灣鮑魚、赤貝、明蝦、淡菜等當另海鮮，還能搭配多種開胃醬料，如油醋紅蔥醬汁、辣味番茄雞尾酒醬。晚間則有現切爐烤美國帶骨肋眼牛排以及現煎肉台區，滿足愛肉一族的味蕾。

此外，文華Cafe的廚藝團隊同步推出誘人新菜色，像是傳統法式鴨肝凍、印式香芒大蝦沙律、波士頓龍蝦黑松露義大利麵等，一次吃遍各種精緻美味料理。另設計一系列寰宇開胃佳餚、各式異國美味熱菜及湯品等，必嘗華爾道夫沙拉、傳統法式鴨肝凍、印式香芒大蝦沙律等。