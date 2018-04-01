台南吹起米其林風！請到香格里拉二星主廚陳國華

2018-04-01 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



全台刮起米其林風！香格里拉台南遠東國際大飯店即日起到10日，請來曾任香港九龍香格里拉大酒店米其林二星餐廳「香宮」，現為香格里拉台北遠東國際大飯店行政主廚陳國華掌廚，推出限量「粵式精粹 星級盛宴」，帶來黑松露澳洲玉帶炒鮮鮑片、脆皮煎釀臘味糯米飯雞翼、上湯燕窩金腿燴雪塲蟹腳等手路菜。

40歲的陳國華表示，自己13歲就入行，曾服務過的米其林星級餐廳尚包含香港利苑酒家，這次任派來台掌廚，製作擅長的粵式料理之道，對於米其林評鑑要求很熟悉，這次也帶來幾道受米其林歡迎的菜色，像是鮮蠔汁炆南非乾鮑佐鵝掌必須要將，上等乾鮑入水浸泡三日，後蒸一日，上湯再燜扣一日長達五日前置作業才得以釋出鮮甜味，後入上湯，加入蠔油並予以勾芡，口味鮮甜爽朗。

陳國華表示，脆皮煎釀臘味糯米飯雞翼要先將雞翼退骨，香炒糯米，再與味感飽滿的香臘腸同入去骨雞翼中，封起來晾乾油炸，貌似家常卻作法繁瑣複雜，一口咬下，外香酥內Q彈的多重口感，相當特別；特級黃魚花膠扣鮮鮑選用上等花膠，入水浸泡三日後還須蒸約莫四小時，再同鮑魚入湯文火慢煨，起鍋前入勾芡。