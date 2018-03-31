IG爆紅「無聊咖啡」下午茶 4月限定送髮品體驗組

2018-03-31 20:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



法國沙龍美髮品牌RF荷那法蕊4月推出5 SENS微金女神菁萃系列，並首度與IG爆紅夢幻咖啡廳「無聊咖啡AMBI－CAFE」攜手合作，以5 SENS微金女神菁萃系列的天然植萃成分甜杏仁及品牌的天然植萃原料食材為靈感，量身訂制5 SENS微金風格甜謐下午茶，4月限定上市，任選一款5 SENS微金風格甜謐下午茶聯名甜點或飲品，且單筆消費滿800元，就送5 SENS微金女神菁萃系列15ml洗護體驗組，數量有限送完為止。

5 SENS微金風格甜謐下午茶主打甜點「歌劇名伶」，內含杏仁口味的的法式千層Opera蛋糕，外皮裹上濃厚的法芙娜巧克甘納許與杏仁粒，搭配杏仁榛果輕盈奶油，俏皮巧克力雪糕造型更可望成為新一代甜點快門殺手；兩款聯名soft drink分別為以杏仁堅果、花生醬打造的超療癒熱可可「拾穗」，以及帶有香蕉、莓果與蜂蜜清爽口感香氣的水果牛奶「舞者的謝幕」。

除了限定開賣5 SENS微金風格甜謐下午茶之外，RF荷那法蕊更將無聊咖啡打造為一個充斥5 SENS醉人香氛的閒逸試香空間，現場均附上5 SENS微金女神菁萃油供試用體驗，無聊咖啡現場的快閃店也將與沙龍同步販售兩款微金女神菁萃系列限定禮盒。