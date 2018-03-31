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IG爆紅「無聊咖啡」下午茶　4月限定送髮品體驗組

2018-03-31 20:58聯合報 記者陳立儀╱即時報導

法國沙龍美髮品牌RF荷那法蕊4月推出5 SENS微金女神菁萃系列，並首度與IG爆紅夢幻咖啡廳「無聊咖啡AMBI－CAFE」攜手合作，以5 SENS微金女神菁萃系列的天然植萃成分甜杏仁及品牌的天然植萃原料食材為靈感，量身訂制5 SENS微金風格甜謐下午茶，4月限定上市，任選一款5 SENS微金風格甜謐下午茶聯名甜點或飲品，且單筆消費滿800元，就送5 SENS微金女神菁萃系列15ml洗護體驗組，數量有限送完為止。

5 SENS微金風格甜謐下午茶主打甜點「歌劇名伶」，內含杏仁口味的的法式千層Opera蛋糕，外皮裹上濃厚的法芙娜巧克甘納許與杏仁粒，搭配杏仁榛果輕盈奶油，俏皮巧克力雪糕造型更可望成為新一代甜點快門殺手；兩款聯名soft drink分別為以杏仁堅果、花生醬打造的超療癒熱可可「拾穗」，以及帶有香蕉、莓果與蜂蜜清爽口感香氣的水果牛奶「舞者的謝幕」。

除了限定開賣5 SENS微金風格甜謐下午茶之外，RF荷那法蕊更將無聊咖啡打造為一個充斥5 SENS醉人香氛的閒逸試香空間，現場均附上5 SENS微金女神菁萃油供試用體驗，無聊咖啡現場的快閃店也將與沙龍同步販售兩款微金女神菁萃系列限定禮盒。

RF荷那法蕊5 SENS微金女神菁萃系列包括可同時昇華髮絲及肌膚的全效保養油5 SENS微金女神菁萃油、5 SENS微金女神菁萃髮浴、5 SENS微金女神菁萃修護膜等，全系列以繁複冷壓方式萃取天然紅花油、酪梨油、甜杏仁油、蓖麻油及荷荷芭油，打造奢華養護體驗。

RF荷那法蕊5 SENS巴黎小故事禮盒，限量優惠價1,980元，4月於無聊咖啡快...
RF荷那法蕊5 SENS巴黎小故事禮盒，限量優惠價1,980元，4月於無聊咖啡快閃店販售。圖／RF荷那法蕊提供
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5 SENS微金風格甜謐下午茶限定飲品「拾穗」，售價190元。圖／RF荷那法蕊提...
5 SENS微金風格甜謐下午茶限定飲品「拾穗」，售價190元。圖／RF荷那法蕊提供
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RF荷那法蕊5 SENS慵懶法式小居禮盒，限量優惠價2,800元，4月於無聊咖啡...
RF荷那法蕊5 SENS慵懶法式小居禮盒，限量優惠價2,800元，4月於無聊咖啡快閃店販售。圖／RF荷那法蕊提供
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5 SENS微金風格甜謐下午茶限定飲品「舞者的謝幕」，售價185元。圖／RF荷那...
5 SENS微金風格甜謐下午茶限定飲品「舞者的謝幕」，售價185元。圖／RF荷那法蕊提供
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5 SENS微金風格甜謐下午茶主打甜點「歌劇名伶」，售價240元。圖／RF荷那法...
5 SENS微金風格甜謐下午茶主打甜點「歌劇名伶」，售價240元。圖／RF荷那法蕊提供
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