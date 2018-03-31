王品25周年 18品牌上新菜牛排兩客75折

2018-03-31 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



王品集團慶祝25周年，今早首度集結18個品牌舉辦「經典再現暨新菜上市記者會」，展示旗下全品牌特色新菜，近40道菜色一字排開，場面壯觀；這也是王品旗下品牌首次全數動員。

不只菜色吸睛，新菜發布會首度與伊林經紀公司合作，新菜上市結合時尚走秀，王品集團從全台5,200位服務團隊挑選出8位，在記者會上展現專業從容的優雅姿態，結合伊林男模齊共走伸展台。

王品牛排創店天廚吳財能曾以台灣獨創的中式全熟牛排─經典王品牛小排，征服3,500萬名華人的味蕾，2018年吳財能再推全新主餐─紐約客牛排，他說，王品牛小排是許多人記憶中的滋味，我們持續創新，推出紐約客牛排採用美國USDA PRIME牛排，重達12oz，大理石油花分布均勻，運用濕式熟成手法料理，推薦給喜愛品嘗柔嫩肉質的饕客。

夏慕尼香謝鐵板燒曾見證全台逾220萬對情侶熱戀溫度，堪稱王品集團最浪漫的餐廳，主廚莊富淳端出「濃情伊比利豬、可可鴨胸情人套餐」，他表示，伊比利豬豐郁的油質以「會走路的橄欖樹」聞名，搭配可可酒、巧克力等料理鴨胸，歷經愛情的鹹甜苦辣，最適合見證承諾瞬間的甜蜜滋味。

1993年王品從「一頭牛僅供6客」的初心，25年來服務超過3億人次，目前旗下有王品牛排、西堤牛排、陶板屋、原燒、聚北海道昆布鍋、藝奇、夏慕尼、品田牧場、石二鍋、舒果、hot 7、ita義塔、莆田、酷必、麻佬大、乍牛、沐越及青花驕等18個品牌。4月擴大推出優惠，相關資訊可查「王品25周年」活動網頁。

最推優惠：

‧王品牛排：4/1起發放限量VIP卡，10/31前憑卡消費套餐可享2客75折。

‧青花驕：即日起延長營業時間為11:30~凌晨01:00，午茶宵夜憑臉書粉絲頁活動畫面，贈美國牛培根一份(市價328元)。

‧陶板屋：即日起消費套餐，可享加價購餐點升級。加價80元沙拉升級「軟殼蟹鮮蝦沙拉」，加價50元享甜點+飲料升級成「玫瑰拿鐵+草莓千層派」。

‧藝奇：即日起至4/30至藝奇官網下載兌換券，消費兩客套餐贈「海の幸三重奏」乙份。

‧夏慕尼：4/1～4/30每周三、四預約指定享用情人套餐，即可享每人1314元甜蜜優惠價。