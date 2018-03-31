親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明學問大
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

王品25周年 18品牌上新菜牛排兩客75折

2018-03-31 19:34聯合報 記者羅建怡╱即時報導

王品集團慶祝25周年，今早首度集結18個品牌舉辦「經典再現暨新菜上市記者會」，展示旗下全品牌特色新菜，近40道菜色一字排開，場面壯觀；這也是王品旗下品牌首次全數動員。

不只菜色吸睛，新菜發布會首度與伊林經紀公司合作，新菜上市結合時尚走秀，王品集團從全台5,200位服務團隊挑選出8位，在記者會上展現專業從容的優雅姿態，結合伊林男模齊共走伸展台。

王品牛排創店天廚吳財能曾以台灣獨創的中式全熟牛排─經典王品牛小排，征服3,500萬名華人的味蕾，2018年吳財能再推全新主餐─紐約客牛排，他說，王品牛小排是許多人記憶中的滋味，我們持續創新，推出紐約客牛排採用美國USDA PRIME牛排，重達12oz，大理石油花分布均勻，運用濕式熟成手法料理，推薦給喜愛品嘗柔嫩肉質的饕客。

夏慕尼香謝鐵板燒曾見證全台逾220萬對情侶熱戀溫度，堪稱王品集團最浪漫的餐廳，主廚莊富淳端出「濃情伊比利豬、可可鴨胸情人套餐」，他表示，伊比利豬豐郁的油質以「會走路的橄欖樹」聞名，搭配可可酒、巧克力等料理鴨胸，歷經愛情的鹹甜苦辣，最適合見證承諾瞬間的甜蜜滋味。

1993年王品從「一頭牛僅供6客」的初心，25年來服務超過3億人次，目前旗下有王品牛排、西堤牛排、陶板屋、原燒、聚北海道昆布鍋、藝奇、夏慕尼、品田牧場、石二鍋、舒果、hot 7、ita義塔、莆田、酷必、麻佬大、乍牛、沐越及青花驕等18個品牌。4月擴大推出優惠，相關資訊可查「王品25周年」活動網頁。

最推優惠：

‧王品牛排：4/1起發放限量VIP卡，10/31前憑卡消費套餐可享2客75折。

‧青花驕：即日起延長營業時間為11:30~凌晨01:00，午茶宵夜憑臉書粉絲頁活動畫面，贈美國牛培根一份(市價328元)。

‧陶板屋：即日起消費套餐，可享加價購餐點升級。加價80元沙拉升級「軟殼蟹鮮蝦沙拉」，加價50元享甜點+飲料升級成「玫瑰拿鐵+草莓千層派」。

‧藝奇：即日起至4/30至藝奇官網下載兌換券，消費兩客套餐贈「海の幸三重奏」乙份。

‧夏慕尼：4/1～4/30每周三、四預約指定享用情人套餐，即可享每人1314元甜蜜優惠價。

‧莆田：即日起周一~周五午間限定，每人500元起即可饗星級料理。

食尚走秀發表新菜，緊接著優惠開跑。圖／王品集團提供
食尚走秀發表新菜，緊接著優惠開跑。圖／王品集團提供
分享
各店店長變身為走秀模特兒。圖／王品集團提供
各店店長變身為走秀模特兒。圖／王品集團提供
分享

可可紐約甜點

相關新聞

王品慶祝25歲生日 新菜、優惠通通來

2018-03-31 19:41

斷背山演技派男星傑克葛倫霍 成卡地亞腕表形象大使

2018-03-31 16:45

時尚部落客街拍最愛 流行方包她們這樣搭

2018-03-31 16:03

「火燒紅蓮寺」變身啤酒？這滋味‧‧‧該怎麼形容

2018-03-31 12:07

跨界最夯關鍵字 就是「米其林」！

2018-03-31 11:47

迎接清明連假 通路祭出零食、咖啡買1送1

2018-03-31 09:48

韓妞「水」到無極限 美肌喝的是濟州綠茶

2018-03-31 08:50

今天補班小確幸！星巴克、COLD STONE買一送一

2018-03-31 08:45

影／三谷幸喜帶變身怪醫來台 為觀眾「優質搞笑」

2018-03-31 00:37

清明連假出遊趣！網購露營野餐用品夯 戶外家具更舒適

2018-03-30 19:03

比日本便宜！正宗紐約LUKE'S LOBSTER龍蝦堡來台展店

2018-03-30 18:17

OPI綠色生活月4月開跑 回收指甲油空瓶可折價

2018-03-30 18:02

ANNA SUI重返台灣市場 PAUL & JOE下半年回歸

2018-03-30 17:30

PChome24h購物同歡米粉節 小米盒子限量1折

2018-03-30 17:29

DIOR高級訂製服上海秀 Angelababy清新女神

2018-03-30 16:50

台灣人太愛起司塔！這家年銷可疊5座101高度

2018-03-30 16:50

黑佳麗軟糖變冰棒？IG大洗版 脫單就靠它

2018-03-30 15:57

小孩最大！飯店歡慶兒童節 自助餐兩成人同行孩童免費

2018-03-30 15:34

還在花錢買廉航機票嗎？ 五步驟教你用免費機票玩世界

2018-03-30 15:00

清明連假出遊 劍湖山樂園門票最低99元

2018-03-30 13:50

「衛生紙之亂」都輸它 線上遊戲申訴案歷年最高

2018-03-30 11:45

名瓷跨界 從餐盤進入Versace私密時尚殿堂

2018-03-30 09:58

認購物資送折價券！孫盛希與忠義基金會 邀您幫助孩子長大

2018-03-30 08:51

超跑聯名腕表 男人夢幻競技場

2018-03-29 23:08

10點開搶！台灣虎航20條航線 「0元機票」隨機出沒

2018-03-29 23:08

AoXuan新款行李箱 精品規格親民價

2018-03-29 23:06

母親節檔期送好禮 伊萊克斯讓媽媽「伊」試成主顧

2018-03-29 20:52

BIYAN和Blumarine 刺繡洋裝帶妳墜入花叢間

2018-03-29 20:12

生活快消品超夯！網友最愛揪團買衛生紙、衛生棉、口罩

2018-03-29 19:55

Jo Malone復刻最受歡迎花香　櫻花、梅花回歸

2018-03-29 19:19

龍蝦石頭鍋新吃法 用餐前先看火焰湯頭秀

2018-03-29 19:03

陳慧琳現身羊毛細雨中 精品藝術展真新奇

2018-03-29 18:40

大同100週年特展 經典商品 限定大同寶寶 一次看個夠！

2018-03-29 18:16

全家「科技概念店」亮相 導入機器人、機器手臂

2018-03-29 18:06

機械手臂做咖啡給你喝！全家科技概念店 讓超商變好玩

2018-03-29 18:05

漫畫《神之雫》搬上餐桌！ 史無前例的餐酒跨界來了

2018-03-29 18:04

新品牌Olivia Burton 英式花園登台盛放

2018-03-29 17:56

挑戰最高CP值！ 牛角燒肉推新菜單

2018-03-29 17:55

崔智友脫單了 歐膩的時尚就是風衣控

2018-03-29 17:53
看更多

熱門文章

今天補班小確幸！星巴克、COLD STONE買一送一

2018-03-31 08:45

清明請假10天 超狂理由：返鄉趕屍放蠱

2018-03-30 22:35

清明掃墓有大學問 小心觸碰禁忌招來厄運

2018-03-31 13:31

吳德榮：好天氣至清明節 下周五劇變

2018-03-31 06:47

迎接清明連假 通路祭出零食、咖啡買1送1

2018-03-31 09:48

紅鳳菜含致癌毒性？ 營養專家這麼解釋

2018-03-30 21:55

非法露營地首曝光！125家違法 317家遊走灰色地帶

2018-03-31 14:27

莒光號松山南港段故障 乘客困隧道30分鐘臉書求援

2018-03-31 09:55

第二波露營地非法名單！ 屏東31家最多 南投居次

2018-03-31 15:13

火山爆發、地震警報都來了？ 消防局演習啦！

2018-03-31 14:27

兒童節 這些地方免費玩 YA！

2018-03-30 23:08

全台最大紙迷宮 兒童節開放試玩

2018-03-30 23:14

今日星座運勢／摩羯 橙色幸運 戀愛運與魅力上揚

2018-03-31 00:00

天宮一號墜落 太空中心：砸中台灣機率低

2018-03-30 20:58

12歲糖友躲廁所打胰島素 遭歧視被誤會「打毒品」

2018-03-31 10:37

愛吃速食？ 美研究：外食會增加體內塑化劑含量

2018-03-30 21:58

她47歲被迫退休 無薪照顧失智母14年

2018-03-31 16:41

吃霜淇淋等於吃空氣？美味霜淇淋到底如何誕生

2018-03-31 08:00

想平價入住高級「香客樓」有條件 施主請收起慾望

2018-03-31 10:00

清明連假天氣兩樣「晴」 後半將有鋒面到

2018-03-31 09:02

婆家問胎兒性別 女網友嘆「現在還重男輕女？」

2018-03-31 16:35

西濱快通車 海線民眾當地方辦喜事

2018-03-31 13:55

閱讀生活／看見心中那個陰鬱小孩

2018-03-31 06:00

採洋蔥沒防護 當年陸戰隊員險失明

2018-03-31 00:39

咖啡加註致癌警語？ 台灣不跟進

2018-03-31 00:03

廁所注射胰島素 小六女糖友竟被誤認打毒品

2018-03-31 14:06

減肥神器險要命？ 婦人吃蒟蒻麵堵住胃腫數倍

2018-03-31 11:30

兒童、清明節為國定假日 勞動部：出勤工資加倍

2018-03-31 12:03

影／三谷幸喜帶變身怪醫來台 為觀眾「優質搞笑」

2018-03-31 00:37

「土藏」造型表初心 藏壽司北部首間街邊店下月9日開幕

2018-03-30 23:22

苗栗房裡－台中大安 西濱快今通車 清明連假多利用

2018-03-31 00:35

肩痛難忍止痛藥無效 原來是旋轉肌斷了

2018-03-31 10:45

請別叫我更生人 「以前的我已經死去」

2018-03-31 11:00

計程車司機回撥113 救了母子兩條命

2018-03-31 10:22

衛福部年增300萬 成功留住世展會承接113專線　

2018-03-31 09:59

最長清明連假 鐵公路防塞疏運

2018-03-30 23:20

涉造假論文中研院研究員　執行科技部逾3千萬計畫

2018-03-31 19:47

黃斑部病變 為何看見扭曲世界？

2018-03-31 00:00

爆許達夫惡行挨告誹謗 吳元宏：不後悔

2018-03-30 23:02

電腦刀+標靶藥 肝癌末期病患新希望

2018-03-30 23:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top