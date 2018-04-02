單身族必備3C 一個人也能生活得很有品質

2018-04-02 09:10 聯合新聞網 udn買東西



文/曾郁文

現代人在外租小套房頗為普遍，如何在小空間內創造出「麻雀雖小、五臟俱全」的效果，或是在忙碌的日子中創造出高效率的品質，在選購室內家電及3C用品上，可以特別選用節省空間的小型或迷你家電。

另一方面，由於上班族普遍忙碌，缺乏時間清掃整理家中環境，如果平時能有掃地機器人或是空氣清淨機等可以幫助環境保持整潔的家電，相信能省下不少大掃除的心力。 udn買東西 特別為廣大的外宿單身族群、缺乏空間的小家庭等，蒐羅了許多可以節省空間及提供高效能的3C及家電商品，讓您一站購足，不僅創造出家庭更大空間，也省下許多時間採買比較。

迷你掃地機器人 不費吹灰之力 讓家中隨時隨地乾乾淨淨

原價3,780元的【Vbot】 迷你智慧型掃地機器人(掃+擦+吸)公主機(粉紅)，即日起至4月15日止只要2,980元。圖由udn買東西提供。 分享 facebook

想要讓家中保持一塵不染，只能靠著每天勤打掃來解決嗎？隨著科技日新月異，清潔家中的環境當然也要變得更「智慧」先進，使用 迷你智慧型掃地機器人 ，4種高效率清掃模式，隨機自走式、螺旋型走式、沿壁巡航走式及螺旋走式，方便清掃家中各處，無論是家具底下或是碰到牆角都能 輕鬆迎刃而解。體積比傳統型的縮小5倍更好收納，重量也相差3.4公斤，讓移動更輕鬆。使用起來更是超靜音，20分貝超低音量不會干擾作息，是上班族維持家中隨時乾淨的好幫手。

空氣清淨機 減少過敏讓生活更舒適

原價4,990元的【美國Honeywell-抗敏系列空氣清淨機，即日起至4月1日止僅需4,490，再加送玻璃杯。4月2日起至6月30日止只要4,990元，再加送濾網。圖由udn買東西提供。 分享 facebook

Honeywell累積50年研發及製造空氣清淨機的技術，位居美國空氣清淨機領導品牌地位，全新的 Honeywell True HEPA Console系列在外型上有別於以往的蝸牛造型，更加節省空間，就連噪音值也變小了，不變的是它高潔淨的效率，Turbo強力風速，能快速打擊髒空氣，採用物理性捕捉與循環原理，達到每12分鐘換新室內空氣一次，採用比一般HEPA過濾等級更高的HEPA濾芯，可以減少空氣中看不見的微粒雜質及過敏原，包含灰塵、霉菌、毛髮及皮屑等，過濾效果高達99.97%，獨特的除臭濾網效果優於一般活性碳，無論是香菸或油煙味，以及致癌物甲醛，都逃不過美國Honeywell- 抗敏系列空氣清淨機 的捕捉，讓小空間的空氣也能好清淨。

薄型化的洗衣機 省空間必備的好幫手

原價8,990元的【Panasonic國際牌】9公斤定頻洗衣機NA-90EB-W(象牙白)，僅需8,720元即可帶回家。圖由udn買東西提供。 分享 facebook

小家庭或是一個人住，難道髒衣服一定要累積大量才能洗嗎？不僅發出的陣陣惡臭十分擾人，等到要洗的時候，污垢的附著力已經大幅提升，難以瓦解。其實可以在家中放置一台小型的洗衣機來解決困擾， Panasonic國際牌9公斤定頻洗衣機 ，它能發揮洗劑最大潔淨效能，透過兩次高壓給水搭配高速起泡螺旋，迅速溶解洗劑呈濃稠泡沫，利用泡沫特性包覆衣物纖維帶走髒汙，提供立體水流，即使少量衣物也能沖刷乾淨，洗衣槽迴轉盤特殊角度設計，讓衣物不糾結，不論衣物多寡、水位高低，都能確實收集，讓棉絮不殘留，洗衣服更簡單輕鬆。

高效率網路 讓連線速度不再卡卡

原價1,599元的【合勤 ZYXEL】NBG6604 AC1200同步雙頻無線路由器，即日起只要999元。圖由udn買東西提供。 分享 facebook

想要體驗流暢上網，就從 同步雙頻無線路由器 開始！它具備4支高增益天線，長距離傳輸更穩定，全新節能與散熱設計，工作效率更好、更穩定。現在您只需要用智慧型手機，就可以輕鬆完成網路設定、管理家中網路或是建立排程等，盡情享受飆網樂趣。

多功能電腦桌 無論到哪都可以用

原價890元的可傾斜 多功能折疊NB電腦散熱桌，即日起只要503元。圖由udn買東西提供。 分享 facebook

在外租屋往往受限於預算，無法承租空間寬闊的房型，如果房間太小、擺不下大型家具，那麼此款 多功能折疊式電腦桌 就相當適合需要更靈活運用空間者使用！採用鋁合金支架及PA材質腳墊設計，堅固輕巧，可以自在地於沙發上或是床上使用筆電，不再需要彎腰駝背、全身痠痛。

下載APP還送咖啡喔，用APP消費再加碼有機會可以抽Panasonic除濕機。圖由udn買東西提供。 分享 facebook

超值採購清單

迷你智慧型掃地機器人

Honeywell True HEPA

Panasonic國際牌9公斤定頻洗衣機

同步雙頻無線路由器

多功能折疊式電腦桌

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