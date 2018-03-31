斷背山演技派男星傑克葛倫霍 成卡地亞腕表形象大使

2018-03-31 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



透過形象鮮明又具知名度的好萊塢明星，來為特色商品代言，讓具體形象勝過千言萬語，是目前許多鐘表品牌最喜愛的宣傳手法。法國高級珠寶鐘表品牌卡地亞（Cartier）日前也宣佈，由出身演藝世家的演技派男星傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）出任期最新一代Santos de Cartier腕表的全球形象大使。

知名作品包括《斷背山》、《索命黃道帶》、《夜行動物》等劇情片的傑克葛倫霍，出身好萊塢知名的演藝世家，2018 年在改編波士頓馬拉松爆炸案真人真事的《你是我的勇氣》中，更身兼製作與主演。其大膽、不畏未知且對世界充滿好奇的獨特氣質，風貌多變的演技與才華，使他成為 Santos de Cartier 的最佳精神體現。