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提前過愚人節?軍史館搞烏龍 美國空軍一號變國軍

斷背山演技派男星傑克葛倫霍 成卡地亞腕表形象大使

2018-03-31 16:45聯合報 記者孫曼╱即時報導

透過形象鮮明又具知名度的好萊塢明星，來為特色商品代言，讓具體形象勝過千言萬語，是目前許多鐘表品牌最喜愛的宣傳手法。法國高級珠寶鐘表品牌卡地亞（Cartier）日前也宣佈，由出身演藝世家的演技派男星傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）出任期最新一代Santos de Cartier腕表的全球形象大使。

知名作品包括《斷背山》、《索命黃道帶》、《夜行動物》等劇情片的傑克葛倫霍，出身好萊塢知名的演藝世家，2018 年在改編波士頓馬拉松爆炸案真人真事的《你是我的勇氣》中，更身兼製作與主演。其大膽、不畏未知且對世界充滿好奇的獨特氣質，風貌多變的演技與才華，使他成為 Santos de Cartier 的最佳精神體現。

卡地亞今年推出的全新一代Santos腕表，保留誕生於1904年的經典表殼外觀，但可自行拆換皮革表帶和鍊帶的全新QuickSwitch 系統，讓一只腕表搭配出無限可能。同時申請專利的SmartLink，則可以在不用任何工具的狀況下，就能透過鍊節調整金屬鍊帶的長度，與另一半一起交換配戴，增添穿搭樂趣，是一款與時俱進的新世代腕表。

Santos de Cartier 精鋼大型款腕表，小牛皮表帶（具QuickSw...
Santos de Cartier 精鋼大型款腕表，小牛皮表帶（具QuickSwitch 可更換式表鍊），21萬1,000元。圖／卡地亞提供
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全新一代的卡地亞Santos腕錶，可自行拆換表帶和鍊帶。圖／卡地亞提供
全新一代的卡地亞Santos腕錶，可自行拆換表帶和鍊帶。圖／卡地亞提供
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卡地亞Santos de Cartier腕表全球形象大使傑克葛倫霍。圖／卡地亞提...
卡地亞Santos de Cartier腕表全球形象大使傑克葛倫霍。圖／卡地亞提供
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Santos de Cartier 精鋼大型款腕表，QuickSwitch 可更...
Santos de Cartier 精鋼大型款腕表，QuickSwitch 可更換式表鍊附小牛皮表帶，21萬1,000元。圖／卡地亞提供
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