親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明學問大
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

林佳龍在台中買房子了！國美館前7千萬豪宅

金鑛咖啡母親節預購開跑 最高享88折

2018-03-31 14:46經濟日報 記者張義宮╱即時報導

金鑛咖啡在母親節推出五款全新蛋糕，口味包含檸檬、巧克力、芋頭、草莓、白乳酪五種口味，主打清爽檸檬口味「月來樂愛檸」6吋（690元）， 4月1日至4月30日預購即享88折優惠，慶祝VIP會員首月突破1萬人，會員凡預購母親節蛋糕，即享買大送小，贈送65元蛋糕兌換券乙張；5月1日至5月10日預購享92折優惠，一般會員及VIP會員再送65元飲品買一送一券乙張。

金鑛咖啡表示， 母親節即將來臨，西點蛋糕為每年母親節必備禮物之一，母親節蛋糕在母親節期間佔金鑛咖啡全年蛋糕銷售逾二成，是西點蛋糕重要檔期。觀察近年消費市場，小家庭型態日漸增多，金鑛咖啡今年將以小吋蛋糕應戰，滿足小家庭需求。

其次，近年消費者的消費習慣，清爽口味愈來愈受到大眾歡迎，巧克力及芋頭仍為常年不敗口味，金鑛咖啡今年研發全新五款蛋糕，口味分為檸檬、巧克力、芋頭、草莓、白乳酪五種口味，主打清爽檸檬口味，首推「月來樂愛檸」6吋（690元），以傳統的檸檬蛋糕製作手法，呈現出紮實的海綿蛋糕體，內餡採用在地屏東檸檬加入比利時無鹽發酵奶油與高比例的蛋黃，製做出香氣十足的檸檬餡，搭配具有榛果風味的巴瑞脆片，增加內餡多層次口感。

巧克力慕斯口味的「心花巧巧開」7吋（790元），主打使用頂級的法芙娜70%的巧克力，製作出法芙娜巧克力慕斯蛋糕體，內餡搭配卡仕達及覆盆子凍，平衡了巧克力的濃厚感，底層使用沙布蕾混入杏仁片產生獨有的酥脆，形成豐富的口感，每一口都吃得到奢華的享受。

「美好相芋」6吋（690元）是將蛋糕與派塔巧妙結合，底層採用紮實的杏仁塔皮，中間夾層分為四層，由下而上第一層是來自台灣在地的大甲芋頭，製成香濃芋泥餡，二至三層分別為滑溜布丁及法國鐵塔鮮奶油，最後一層搭配鬆軟的香草戚風蛋糕。

金鑛咖啡指出，今年是18週年，目前全台店數53家，長期累積許多忠實的消費者，3月份推出會員專屬App，VIP會員採年約制，年費400元，即可獲得會員好禮三選一，最高回饋780元商品，並享有每消費35元累積1枚虛擬金幣，1枚金幣可折抵1元消費，另享有每週三會員日飲品第二杯五折優惠，推出不定期新品優惠活動、生日禮等，一推出獲得消費者熱烈的迴響，首月VIP會員已突破1萬人。

金鑛咖啡VIP會員首月突破1萬人，4月30日前預購母親節蛋糕再送小蛋糕兌換券乙張...
金鑛咖啡VIP會員首月突破1萬人，4月30日前預購母親節蛋糕再送小蛋糕兌換券乙張。 圖／金鑛咖啡提供
分享

巧克力咖啡

相關新聞

時尚部落客街拍最愛 流行方包她們這樣搭

2018-03-31 16:03

「火燒紅蓮寺」變身啤酒？這滋味‧‧‧該怎麼形容

2018-03-31 12:07

跨界最夯關鍵字 就是「米其林」！

2018-03-31 11:47

韓妞「水」到無極限 美肌喝的是濟州綠茶

2018-03-31 08:50

今天補班小確幸！星巴克、COLD STONE買一送一

2018-03-31 08:45

影／三谷幸喜帶變身怪醫來台 為觀眾「優質搞笑」

2018-03-31 00:37

清明連假出遊趣！網購露營野餐用品夯 戶外家具更舒適

2018-03-30 19:03

比日本便宜！正宗紐約LUKE'S LOBSTER龍蝦堡來台展店

2018-03-30 18:17

OPI綠色生活月4月開跑 回收指甲油空瓶可折價

2018-03-30 18:02

ANNA SUI重返台灣市場 PAUL & JOE下半年回歸

2018-03-30 17:30

PChome24h購物同歡米粉節 小米盒子限量1折

2018-03-30 17:29

DIOR高級訂製服上海秀 Angelababy清新女神

2018-03-30 16:50

台灣人太愛起司塔！這家年銷可疊5座101高度

2018-03-30 16:50

黑佳麗軟糖變冰棒？IG大洗版 脫單就靠它

2018-03-30 15:57

小孩最大！飯店歡慶兒童節 自助餐兩成人同行孩童免費

2018-03-30 15:34

還在花錢買廉航機票嗎？ 五步驟教你用免費機票玩世界

2018-03-30 15:00

清明連假出遊 劍湖山樂園門票最低99元

2018-03-30 13:50

「衛生紙之亂」都輸它 線上遊戲申訴案歷年最高

2018-03-30 11:45

名瓷跨界 從餐盤進入Versace私密時尚殿堂

2018-03-30 09:58

認購物資送折價券！孫盛希與忠義基金會 邀您幫助孩子長大

2018-03-30 08:51

超跑聯名腕表 男人夢幻競技場

2018-03-29 23:08

10點開搶！台灣虎航20條航線 「0元機票」隨機出沒

2018-03-29 23:08

AoXuan新款行李箱 精品規格親民價

2018-03-29 23:06

母親節檔期送好禮 伊萊克斯讓媽媽「伊」試成主顧

2018-03-29 20:52

BIYAN和Blumarine 刺繡洋裝帶妳墜入花叢間

2018-03-29 20:12

生活快消品超夯！網友最愛揪團買衛生紙、衛生棉、口罩

2018-03-29 19:55

Jo Malone復刻最受歡迎花香　櫻花、梅花回歸

2018-03-29 19:19

龍蝦石頭鍋新吃法 用餐前先看火焰湯頭秀

2018-03-29 19:03

陳慧琳現身羊毛細雨中 精品藝術展真新奇

2018-03-29 18:40

大同100週年特展 經典商品 限定大同寶寶 一次看個夠！

2018-03-29 18:16

全家「科技概念店」亮相 導入機器人、機器手臂

2018-03-29 18:06

機械手臂做咖啡給你喝！全家科技概念店 讓超商變好玩

2018-03-29 18:05

漫畫《神之雫》搬上餐桌！ 史無前例的餐酒跨界來了

2018-03-29 18:04

新品牌Olivia Burton 英式花園登台盛放

2018-03-29 17:56

挑戰最高CP值！ 牛角燒肉推新菜單

2018-03-29 17:55

崔智友脫單了 歐膩的時尚就是風衣控

2018-03-29 17:53

賞櫻季！華信明起推台中—名古屋包機

2018-03-29 17:15

百貨母親節促銷登場 祭滿千送百再抽豪華郵輪行

2018-03-29 16:15

金車噶瑪蘭傳捷報！入列WWA威士忌名人堂

2018-03-29 14:24
看更多

熱門文章

清明請假10天 超狂理由：返鄉趕屍放蠱

2018-03-30 22:35

婚後為省錢住進夫家？ 網勸退：寧用金錢換自由

2018-03-30 16:15

吳德榮：好天氣至清明節 下周五劇變

2018-03-31 06:47

清明掃墓有大學問 小心觸碰禁忌招來厄運

2018-03-31 13:31

紅鳳菜含致癌毒性？ 營養專家這麼解釋

2018-03-30 21:55

迎接清明連假 通路祭出零食、咖啡買1送1

2018-03-31 09:48

莒光號松山南港段故障 乘客困隧道30分鐘臉書求援

2018-03-31 09:55

PChome24h購物同歡米粉節 小米盒子限量1折

2018-03-30 17:29

比日本便宜！正宗紐約LUKE'S LOBSTER龍蝦堡來台展店

2018-03-30 18:17

可以環島了！Gogoro推出GoCharger Mobile充電器

2018-03-30 18:55

DIOR高級訂製服上海秀 Angelababy清新女神

2018-03-30 16:50

台灣人太愛起司塔！這家年銷可疊5座101高度

2018-03-30 16:50

兒童節 這些地方免費玩 YA！

2018-03-30 23:08

全台最大紙迷宮 兒童節開放試玩

2018-03-30 23:14

挑戰百萬薪資 民航招考通過受訓月薪7萬

2018-03-30 16:54

12歲糖友躲廁所打胰島素 遭歧視被誤會「打毒品」

2018-03-31 10:37

今日星座運勢／摩羯 橙色幸運 戀愛運與魅力上揚

2018-03-31 00:00

愛吃速食？ 美研究：外食會增加體內塑化劑含量

2018-03-30 21:58

天宮一號墜落 太空中心：砸中台灣機率低

2018-03-30 20:58

想平價入住高級「香客樓」有條件 施主請收起慾望

2018-03-31 10:00

採洋蔥沒防護 當年陸戰隊員險失明

2018-03-31 00:39

咖啡加註致癌警語？ 台灣不跟進

2018-03-31 00:03

閱讀生活／看見心中那個陰鬱小孩

2018-03-31 06:00

清明連假天氣兩樣「晴」 後半將有鋒面到

2018-03-31 09:02

火山爆發、地震警報都來了？ 消防局演習啦！

2018-03-31 14:27

非法露營地首曝光！125家違法 317家遊走灰色地帶

2018-03-31 14:27

減肥神器險要命？ 婦人吃蒟蒻麵堵住胃腫數倍

2018-03-31 11:30

ANNA SUI重返台灣市場 PAUL & JOE下半年回歸

2018-03-30 17:30

影／三谷幸喜帶變身怪醫來台 為觀眾「優質搞笑」

2018-03-31 00:37

蔣勳「雲淡風輕」雲門開展 畫家一生只跟一個風景對話

2018-03-30 19:01

兒童、清明節為國定假日 勞動部：出勤工資加倍

2018-03-31 12:03

吃霜淇淋等於吃空氣？美味霜淇淋到底如何誕生

2018-03-31 08:00

清明連假出遊趣！網購露營野餐用品夯 戶外家具更舒適

2018-03-30 19:03

廁所注射胰島素 小六女糖友竟被誤認打毒品

2018-03-31 14:06

請別叫我更生人 「以前的我已經死去」

2018-03-31 11:00

肩痛難忍止痛藥無效 原來是旋轉肌斷了

2018-03-31 10:45

「土藏」造型表初心 藏壽司北部首間街邊店下月9日開幕

2018-03-30 23:22

最長清明連假 鐵公路防塞疏運

2018-03-30 23:20

衛福部年增300萬 成功留住世展會承接113專線　

2018-03-31 09:59

第二波露營地非法名單！ 屏東31家最多 南投居次

2018-03-31 15:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top