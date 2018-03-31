金鑛咖啡母親節預購開跑 最高享88折

2018-03-31 14:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



金鑛咖啡在母親節推出五款全新蛋糕，口味包含檸檬、巧克力、芋頭、草莓、白乳酪五種口味，主打清爽檸檬口味「月來樂愛檸」6吋（690元）， 4月1日至4月30日預購即享88折優惠，慶祝VIP會員首月突破1萬人，會員凡預購母親節蛋糕，即享買大送小，贈送65元蛋糕兌換券乙張；5月1日至5月10日預購享92折優惠，一般會員及VIP會員再送65元飲品買一送一券乙張。

金鑛咖啡表示， 母親節即將來臨，西點蛋糕為每年母親節必備禮物之一，母親節蛋糕在母親節期間佔金鑛咖啡全年蛋糕銷售逾二成，是西點蛋糕重要檔期。觀察近年消費市場，小家庭型態日漸增多，金鑛咖啡今年將以小吋蛋糕應戰，滿足小家庭需求。

其次，近年消費者的消費習慣，清爽口味愈來愈受到大眾歡迎，巧克力及芋頭仍為常年不敗口味，金鑛咖啡今年研發全新五款蛋糕，口味分為檸檬、巧克力、芋頭、草莓、白乳酪五種口味，主打清爽檸檬口味，首推「月來樂愛檸」6吋（690元），以傳統的檸檬蛋糕製作手法，呈現出紮實的海綿蛋糕體，內餡採用在地屏東檸檬加入比利時無鹽發酵奶油與高比例的蛋黃，製做出香氣十足的檸檬餡，搭配具有榛果風味的巴瑞脆片，增加內餡多層次口感。

巧克力慕斯口味的「心花巧巧開」7吋（790元），主打使用頂級的法芙娜70%的巧克力，製作出法芙娜巧克力慕斯蛋糕體，內餡搭配卡仕達及覆盆子凍，平衡了巧克力的濃厚感，底層使用沙布蕾混入杏仁片產生獨有的酥脆，形成豐富的口感，每一口都吃得到奢華的享受。

「美好相芋」6吋（690元）是將蛋糕與派塔巧妙結合，底層採用紮實的杏仁塔皮，中間夾層分為四層，由下而上第一層是來自台灣在地的大甲芋頭，製成香濃芋泥餡，二至三層分別為滑溜布丁及法國鐵塔鮮奶油，最後一層搭配鬆軟的香草戚風蛋糕。