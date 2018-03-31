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陳慶士8論文涉造假遭撤 中研院：台灣學者最嚴重的國際處分

Nespresso 推全新晨間大杯、牛奶絕配咖啡優惠組

2018-03-31 14:25經濟日報 記者張義宮╱即時報導

為因應台灣眾多消費者各種晨光咖啡的需求習慣，Nespresso本月份除推出首台可供應台灣人晨間喜愛美式咖啡的Expert 咖啡機外，更精選推薦「晨間大杯咖啡組合」以及「牛奶絕配咖啡組合」共10款不同風味的咖啡，並搭配推出「晨光時刻 品味覺醒」春季限時優惠，即日起至5月15日止，咖啡機3,300元起。

Nespresso表示，預期透過完整系列的咖啡膠囊與咖啡機，邀請更多消費者品味杯中藝術，激發晨間活力。打造專屬晨間咖啡品味！Nespresso 推出的晨間大杯咖啡組合、牛奶絕配咖啡組合

不僅傳遞一杯咖啡的美好體驗，更是一種生活藝術的體現，這次邀請消費者在晨間找尋專屬的品味，推出「晨間大杯咖啡組合」其包含Envivo Lungo、Fortissio Lungo、Linizio Lungo、Vivalto Lungo和Bukeela ka Ethiopia，皆擁有較明顯的咖啡香氣與特色，讓喜愛喝大杯咖啡或美式咖啡的消費者也能擁有更多的選擇。

「牛奶絕配咖啡組合」則有Kazaar、Ristretto、Arpeggio、Volluto以及Rosabaya de Colombia，來自Nespresso咖啡大師的精準調配，口感強烈濃郁外，更擁有餅乾、焦糖等穀物風味，能與牛奶做完美搭配。

咖啡職人簡嘉程老師指出，早晨的咖啡，台灣人多數喜愛一杯風味熟悉、品質穩定的咖啡，因沒有時間細細去品味咖啡背後的風土，只想要透過咖啡快速開啟一天的美好，所以風味平衡、圓潤的咖啡會是最好的選擇，也可依照個人的心情喜好加入牛奶。

Nespresso 推全新晨間大杯、牛奶絕配咖啡優惠組。 圖／Nespresso...
Nespresso 推全新晨間大杯、牛奶絕配咖啡優惠組。 圖／Nespresso提供
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