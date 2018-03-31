全新「魔塑扣」設計 內衣一鬆喘口氣、 擺脫煩悶感

2018-03-31 12:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



現代女性無論在工作，還是生活中，因為扮演著多重身份，更肩負不同的責任與壓力，有時候心情悶悶的，連貼身內衣都會覺得是一種束縛。Audrey發表2018年春夏新品「魔塑扣系列」，讓女性朋友們好驚喜，透過巧思的獨家專利設計，只要瞬間一秒鬆開魔術扣，就能讓你喘口氣，擺脫煩悶感，而當想打起精神時，也是單手一秒向胸口拉緊，就能充滿吸引力。

「全新魔塑扣」款以輕薄透涼蕾絲搭配透氣涼感的冰Q棉罩杯，與顯瘦必備的副乳側包片，來迎戰悶熱夏日。此外，明星商品「一抹Bra」今夏也加入了魔塑扣設計，採用細緻輕薄蕾絲與改良窄版設計，2in1減法穿搭是內衣更可以當成小可愛，外出穿搭不露痕跡，同樣也使用了冰Q棉罩杯。

還有歐美火紅時尚穿搭的「Bralette無鋼圈內衣」，是一款無鋼圈的性感單品，三角蕾絲繞頸設計可以是內衣也可以是外衣，單穿展露自信，外穿搭配充滿變化樂趣，既不賣弄波濤洶湧，也不擠溝吸引目光，但就是不經意的讓絕對舒適解放女性魅力曲線，同樣有魔塑扣設計。