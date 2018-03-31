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全新「魔塑扣」設計 內衣一鬆喘口氣、 擺脫煩悶感

2018-03-31 12:59經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

現代女性無論在工作，還是生活中，因為扮演著多重身份，更肩負不同的責任與壓力，有時候心情悶悶的，連貼身內衣都會覺得是一種束縛。Audrey發表2018年春夏新品「魔塑扣系列」，讓女性朋友們好驚喜，透過巧思的獨家專利設計，只要瞬間一秒鬆開魔術扣，就能讓你喘口氣，擺脫煩悶感，而當想打起精神時，也是單手一秒向胸口拉緊，就能充滿吸引力。

「全新魔塑扣」款以輕薄透涼蕾絲搭配透氣涼感的冰Q棉罩杯，與顯瘦必備的副乳側包片，來迎戰悶熱夏日。此外，明星商品「一抹Bra」今夏也加入了魔塑扣設計，採用細緻輕薄蕾絲與改良窄版設計，2in1減法穿搭是內衣更可以當成小可愛，外出穿搭不露痕跡，同樣也使用了冰Q棉罩杯。

還有歐美火紅時尚穿搭的「Bralette無鋼圈內衣」，是一款無鋼圈的性感單品，三角蕾絲繞頸設計可以是內衣也可以是外衣，單穿展露自信，外穿搭配充滿變化樂趣，既不賣弄波濤洶湧，也不擠溝吸引目光，但就是不經意的讓絕對舒適解放女性魅力曲線，同樣有魔塑扣設計。

上述魔術扣款系列內衣則還搭配了使用WINCOOL涼感布料的三款內褲，包括：中高腰包臀三角褲、中低腰包臀平口褲、高腰包臀修飾褲，其中修飾褲為了方便悶熱夏天穿著，還特別使用了360度全彈性四向裁邊，訴求貼身零著感。

全新「魔塑扣」設計，內衣一鬆喘口氣、擺脫煩悶感，一拉向胸口拉緊，就能充滿吸引力。...
全新「魔塑扣」設計，內衣一鬆喘口氣、擺脫煩悶感，一拉向胸口拉緊，就能充滿吸引力。 Audrey/提供
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明星商品「一抹Bra」今夏也加入了魔塑扣設計，採用細緻輕薄蕾絲與改良窄版設計，2...
明星商品「一抹Bra」今夏也加入了魔塑扣設計，採用細緻輕薄蕾絲與改良窄版設計，2in1減法穿搭是內衣更可以當成小可愛，外出穿搭不露痕跡，同樣也使用了冰Q棉罩杯。 Audrey/提供
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「魔塑扣」系列內衣讓女性朋友們好驚喜，透過巧思的獨家專利設計，只要瞬間一秒鬆開魔...
「魔塑扣」系列內衣讓女性朋友們好驚喜，透過巧思的獨家專利設計，只要瞬間一秒鬆開魔術扣，就能讓你喘口氣，擺脫煩悶感。Audrey/提供
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歐美火紅時尚穿搭的「Bralette無鋼圈內衣」，是一款無鋼圈的性感單品，今夏也...
歐美火紅時尚穿搭的「Bralette無鋼圈內衣」，是一款無鋼圈的性感單品，今夏也加入了魔塑扣設計。 Audrey/提供
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