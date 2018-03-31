「火燒紅蓮寺」變身啤酒？這滋味‧‧‧該怎麼形容

2018-03-31 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



「火燒紅蓮寺」與「紅衣小女孩」應該人人耳熟能詳，但是，裝進啤酒裡，該是何種滋味？台灣本土鮮釀啤酒品牌「SUNMAI金色三麥」與「屋頂上的貓」私廚合作，推出SUNMAI四支原創酒款的專屬酒標，傳遞的是「台灣的味道」。

這款全新設計酒標啤酒，由設計師倪嘉隆操刀，插畫取自私廚餐廳的各種故事；從老闆的心境轉換、空間的記憶遺留、四隻家貓的個性、以及家庭內的生活方式，輔以SUNMAI原創「德式小麥啤酒」、「蜂蜜啤酒」、「紅衣小女孩」、「火燒紅蓮寺」，細膩勾勒出含有濃濃人情味的「屋頂上的貓」私廚專屬故事啤酒。

其中，「紅衣小女孩」訴說著私廚餐廳逐步穩定，老闆開心地做菜滿足客人也滿足自己，恰巧如同「紅衣小女孩」的酒色，粉嫩鮮紅的幸福感縈繞著整個空間。「火燒紅蓮寺」則是最有大人風味的啤酒，象徵一路走來老闆的歷程與歷練，走過先前的打拼與辛勞，終於也能怡然地享受片刻悠閒在海邊放鬆、互相依偎著體驗生活。

至於滋味，「火燒紅蓮寺」選用了歐洲山毛櫸木煙燻麥芽，搭配龍眼木所燻烤的東山龍眼乾香氣，開瓶後絲絲的煙燻香味，彷彿與經典武俠片「火燒紅蓮寺」有所共鳴；「紅衣小女孩」擁有來自火龍果的天然色澤以及來自覆盆莓的美味香氣，入口後果香的酸、酒體的乾爽輕盈，搭配簡單卻迷幻的桃紅酒色，看似純真卻讓飲者不知不覺目眩神搖。兩款限量的原創啤酒於全台Jason’s Market Place、City’super、家樂福限量上市。

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