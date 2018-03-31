台灣春吶首度演出 工作文化改革樂團初登場！

2018-03-31 12:16 圖文 /搜俠門提供



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搜俠門股份有限公司（所在地：日本東京都港区浜松町、CEO:白井良）、於2018年3月14日正式發佈，使用AI人工智慧方式提供職缺媒合服務網站「搜俠門」，同天搜俠門董事長白井良親自率領的工作文化改革創作樂團「搜俠門」也在日本首度亮相登場，主打歌曲「ソーシャルマン(Socialman)」「タフマン(Tough man)」「ステンドグラスカフェ(Stained glass cafe)」三首歌曲於日本火熱發行中。為了推行改革理念，鼓舞在這社會中努力工作的人，因其團員同時也兼具上班族身分，以想助大家一臂之力這樣的概念來創作個人音樂，樂團的活動也持續進行中！

搜俠門樂團於4月春吶在台灣有現場演出！主唱除了非常期待來台灣與大家見面之外，也希望台灣的觀眾能夠一起前往同樂，

邀請大家一同前往同樂！ 無法前往的朋友，也請用任何形式給予支持與加油，



4月7日（六）「春天吶喊音樂祭」17:50-日本Social Man



4月8日（日）「Paramount Bar」《百樂門酒館》 19：30～



■ 率領搜俠門樂團主唱白井良留言



樂團成員的身分都是來自各行各業所組成，而且為了配合成員各自工作的時間流動性很高。樂團本身一邊實踐工作文化改革，一邊推廣各項服務，幾乎是一種全新的嘗試。「工作不是唯一、工作方式也不是。讓工作像唱歌一樣吧」「正在面臨的事情、喜歡的事情、想做的事情，全部都要做」，以這樣的理念來激勵所有正在工作的人。這邊也時常不定期和成員們一起舉辦活動。直播、粉絲俱樂部、現場演出、周邊商品販售等等，除了發佈樂團訊息之外，也一直在招募新的樂團成員。

「超級喜歡台灣這個國家，已經來100次以上了，如果搜俠門的成立對台灣有幫助的話會很開心」

現今世代有許多人因為工作這件事感到困擾，一生中大半時間都被工作占據了，有多少人想在理想的環境中做自己夢寐以求的工作？能達到這種完美條件的人又有幾人呢？如果，可以做自己想做的事，無形中就能產生更好的技術或是更優質服務，人與人彼此間的溫度感也會提升，或是對於社會貢獻來說，不是就變得更具有價值意義了嗎？創辦人有了這樣的理念後，想把它推行套用到全世界，和各國的人們一起成長、工作，讓人生更精采、獲得和原本不一樣的視野及觀點、同時也能遇見更好、更棒的機會，因此搜俠門誕生了。為了實現這一點，利用AI人工智能技術來應對急劇變化的社會、多樣化的工作技能和工作文化，同時也能遇到人生更好的邂逅，開啟另一扇人生旅程之門。

無論任何國籍，或是已經在日本生活，又或是在台灣、日本以外的國家，任何想前往日本就職、打工度假的人，搜俠門能提供多樣化職缺媒合服務。想讓台灣國人感受到更好的服務，讓每個人、或是企業方對系統操作更人性化，將持續優化使用者介面及逐步擴大服務國家中。初期服務國家主要以日本、台灣、香港、中國為主，從亞洲為出發點向世界拓展更大的舞台，為了能讓每個人都能感受到幸福感，將更精進努力致力於更好的服務。

搜俠門HP



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◆ 公司簡介

ソーシャルマン株式会社

代表者：代表取締役 白井 良

所在地：〒105-0013 日本東京都港区浜松町1-1-10 立川ビル６F

設立：2017年12月

資本金：500万円

事業内容：インターネット関連事業

職業紹介事業（許可番号 13－ユ―309289）

URL：http://socialman.co.jp/

◆台灣聯絡方式（受理中、日文）



搜俠門(台灣)有限公司



E-mail：tajiri@socialman.work