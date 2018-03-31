跨界最夯關鍵字 就是「米其林」！

2018-03-31 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



美食跨界不稀奇，最近最夯的跨界，非「米其林」莫屬！英國皇室御用唐寧茶聯手台灣米其林餐盤推薦的Orchid蘭打造第一間「唐寧蘭精品茶廊」；連續11年榮獲東京米其林三星榮耀的日本名廚神田裕行也將攜手風靡全球的王者漫畫《神之雫》傳奇作家亞樹直， 6/1、6/2在台北西華飯店快閃兩天推出「Mariage」餐酒盛宴。

或許多數人無法親自遠赴倫敦品嘗時尚調茶，但4月1日起，風靡全球調茶界的調飲師Luca Cinalli為台北量身訂做的時尚調茶，人人可品。這個被譽為「具有藝術花園主題的時尚精品茶廊」，是由全球最大的茶葉品牌唐寧茶和甫入列米其林推薦的Orchid蘭餐廳聯名打造，除了國際大師Luca Cinalli以及唐寧茶歷屆調茶冠軍設計的各式精品茗茶調飲，也有Orchid蘭根據各款唐寧茶飲的特色風味量身訂製各式精緻甜點。

「Twinings Boutique唐寧蘭精品茶廊」的空間設計是一絕。由英國藝術家Tim Budden的藝術元素為發想原點，特邀法國花藝大師Claude Cossec將茶廊幻化成充滿綺麗遐想的奇幻花園，屋頂上垂吊的水晶樹枝，隨處可見的立體花鳥蝴蝶，輕盈的停駐在美好的茶飲時刻。

現全球最佳調飲師Luca Cinalli為台灣調製清爽回韻的溫莎，豐富莓果的圓潤茶湯，以經典英倫早餐茶煙燻刻劃出霧都倫敦。此外，過去唐寧調茶冠軍們所設計的調飲，也將與Orchid蘭限量甜點結合，打破時下流行的無酒精調飲的想像窠臼。其中，以高級訂製風格美女與野獸mocktail最具特色，以頂級鉑金系列胭脂莓果茶搭配橙花蜂蜜水，椰子、水蜜桃、微酸的青蘋果及芒果乾，茶湯滋味層次。營業時間11:00~19:00，周一公休，地址：台北市安和路2段83號，電話：02-23789333。