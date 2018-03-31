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女星楊丞琳最愛丹寧選品店 快閃華山限定牛仔褲八折

2018-03-31 10:16經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

來自日本的丹寧休閒選品店Right-on，目前在全日本展店已超過500家，慶祝來台一周年，自即日起至4月8日在台北華山1914文化創意產業園區以貨櫃型期間限定快閃丹寧選品店與時尚迷近距離接觸。

平時最愛丹寧穿搭的女星楊丞琳，也是Right-on的愛好者。楊丞琳指出，丹寧的單品對她來說可以出席所有場合，她一直不覺得丹寧只是休閒，她也很常穿著單寧商品出席工作或記者會，因為丹寧可以很率性，也可以很有女人味，尤其透過特別的剪裁設計與搭配會凸顯一個人的態度。

2018春夏Right-on也提供丹寧更多的穿搭可能，除了原創品牌BACK NUMBER的和紙丹寧、防潑水丹寧系列外，還有選品品牌Levi’s與荷蘭頂級丹寧G-Star RAW等各式版型。快閃店現場精選十款丹寧褲商品於現場展售，活動期間並提供銷售顧問限定牛仔褲推薦服務，結帳出示銷售顧問簽名專屬牛仔褲推薦卡，消費買褲即可享有八折優惠。

此外，快閃店現場體驗銷售顧問專業選褲推薦服務後憑專屬丹寧褲推薦卡即可獲得網路商店專屬300元折抵優惠券一張，也可兌換每日限量100瓶UCC啡型日記拿鐵咖啡一瓶。

女星楊丞琳私下是個丹寧控。 Right-on/提供
女星楊丞琳私下是個丹寧控。 Right-on/提供
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Right-on 快閃選品店位於華山1914文化創意園區。 Right-on/提...
Right-on 快閃選品店位於華山1914文化創意園區。 Right-on/提供
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快閃店現場精選十款丹寧褲商品於現場展售，活動期間並提供銷售顧問限定牛仔褲推薦服務...
快閃店現場精選十款丹寧褲商品於現場展售，活動期間並提供銷售顧問限定牛仔褲推薦服務，結帳出示銷售顧問簽名專屬牛仔褲推薦卡，消費買褲即可享有八折優惠。 Right-on/提供
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