韓妞「水」到無極限 美肌喝的是濟州綠茶

2018-03-31 08:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



韓國美肌風潮近年來漸成亞洲新主流，而現在韓國最夯的又是什麼呢？美容專家白雪老師說，答案是：「綠茶美肌」。

白雪老師指出，韓國的濟州島是世界三大綠茶產區之一，這裡不僅有著最適宜茶葉生長的年平均溫度16度、高於平均的年均降水量1800mm（大部分綠茶產區為1000~1250mm）、高達75% 的火山灰孔隙率，韓國知名保養品牌innisfree更自1979年便在濟州島上擁有專屬的綠茶園「西廣茶園」。

Innisfree甚至歷時17年，將於今年4月推出全新的經典綠茶系列，innisfree表示，這是深入研究2401種綠茶，獨家研發出只能保濕不能喝的綠茶品種JEJU Beauty Green Tea濟州美肌綠茶，以雙重榨取技術製成鮮榨綠茶水2.0，作為全系列產品的基底，就連卸妝水都是以綠茶為基底製成，全新系列共21品項，7項是全新產品，14項是升級產品。

其中，白雪老師尤其推薦「早晨潔顏凝膠」、「綠茶籽保濕精華」、「綠茶籽精華乳」，以及「三分鐘保濕面膜」四品項。

白雪老師說，早晨潔顏凝膠是一款不起泡凝膠質地的潔顏產品，主要是考量早晨溫和清潔的需求，清潔油脂的同時也能溫和留住水分。接著則是使用質地輕盈的綠茶籽保濕精華，並且使用在化妝水之前，幫助後續保養品吸收，給水分保濕的第一道力量。