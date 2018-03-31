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影／三谷幸喜帶變身怪醫來台 為觀眾「優質搞笑」

2018-03-31 00:37聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

「這是我一生中最荒唐搞笑的作品！」談到昨晚在國家戲劇院首演的舞台劇「變身怪醫」，以「古畑任三郎」、「鬼壓床了沒」等電視電影風靡亞洲的日本導演三谷幸喜笑得開懷。他表示，在漫長的導演生涯中，這是第一次他心無旁騖，只專注一件事：逗觀眾發笑。他希望觀眾離開時什麼不必帶走，「只要輕輕鬆鬆地離開」。

此次三谷幸喜受2018TIFA台灣國際藝術節之邀，帶來四年前曾在日本演出的「變身怪醫」，將用他特有的喜劇功力，征服台灣觀眾。

三谷幸喜出身劇場，但台灣觀眾對三谷幸喜最大的印象則來自他創作的電視劇與電影，包括連續劇《古畑任三郎》、《奇蹟餐廳》、《真田丸》等，或是電影《魔幻時刻》、《鬼壓床了沒》、《清須會議》。他就像日本的伍迪艾倫，作品總能讓日本大明星甘心淪為龍套，不計戲份只為參與演出。

三谷的創作擅長以喜劇描寫人生的處境。他的作品沒有遙不可及的英雄，主角多為深諳人情世故的小人物，讓觀眾容易找到自己的影子。如日本NHK邀請他撰寫的大河劇《真田丸》，主角為戰國時代唯一打敗過德川家康的真田幸村的故事。三谷不把真田幸村寫成大英雄，反讓此劇成為近五年來收視率最高的大河劇。

三谷近年的舞台劇作品包含《國民電影》、《夏目漱石》、《變身怪醫》、《紫式部日記》、《偽喜劇之王傳》等，吸引眾多日本知名演員加入，包含天海祐希、渡邊謙、草彅剛、香取慎吾、長澤雅美等人，甚受日本觀眾喜愛。此次的「變身怪醫」則找來優香、片岡愛之助、藤井隆、迫田孝也。

「變身怪醫」改編自19世紀英國科幻小說，原著充滿驚悚元素，卻被三谷幸喜改造成笑聲不斷的喜劇。原作描述一位天才洋溢的科學家傑奇，以自己為實驗對象時，卻無意分裂出了自己內心邪惡人格化身海德。

三谷幸喜表示，他反向利用了原作中傑奇與海德本是同一人的基本設定，讓傑奇與海德在劇中不是同一個人，而是傑奇想要變成海德卻無法成真，只好找一個演員來假扮海德。加入無意間闖入的未婚妻伊芙，讓身分的掩飾與暴露、男女愛情的角力，交織成這齣看似簡單卻又複雜的混亂喜劇。

日本女演員優香扮演女主角伊芙，一下子是典雅淑女、轉身變成狂野蕩婦。三谷稱讚她總能達成導演任何要求， 「要她挖鼻孔也願意」。優香透露，這齣戲原本要求她 「挖鼻孔」，她照作後卻被三谷嫌 「太醜 」，只能放棄。藤井隆則說，前晚總彩排時找來一百多位觀眾 「試笑」，發現有幾個片段觀眾並未如預期大笑，「只聽到冷氣機的聲音」，讓他有點擔心 「台灣觀眾是不是太嚴格了。」

三谷幸喜回憶，四年前 「變身怪醫 」在日本首演時，他在劇場後方遠望舞台， 「深切感受到整個劇場都籠罩在翻湧笑浪當中。 」他希望透過這齣戲，讓台灣觀眾知道日本的「優質搞笑」的作品。

●三谷幸喜「變身怪醫」昨起到4月1日(.週日)，在國家戲劇院演出四場。

「變身怪醫」改編自英國經典科幻小說，作品基調卻從驚悚變成搞笑。記者陳宛茜/攝影
「變身怪醫」改編自英國經典科幻小說，作品基調卻從驚悚變成搞笑。記者陳宛茜/攝影
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三谷幸喜(中 )與變身怪醫演員合照，左二為優香，右二為片岡愛之助。記者陳宛茜/攝...
三谷幸喜(中 )與變身怪醫演員合照，左二為優香，右二為片岡愛之助。記者陳宛茜/攝影
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