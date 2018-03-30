男裝設計師大風吹又一筆 這次吹到Berluti

2018-03-30 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



男裝設計師大風吹，這次吹到Berluti。今日法國頂級男裝品牌Berluti的創意總監Haider Ackerman傳出離開Berluti。品牌首席執行官Antoine Arnault也發出正式宣言證實此事。Haider Ackerman於2016年9月才接下這份職務，於2017年推出首個成衣系列，他獨特的波希米亞風格和擅長垂墜的手法一直深受許多時尚名人的喜愛。

這也是Berluti所屬的LVMH集團最近一波男裝設計師異動的最新進展。在這半年裡以來，先是路易威登的男裝總監Kim Jones忽然宣布離職，在原本擔任Dior Homme男裝總監長達11年的Kris Van Asshe宣布離開之後，便宣布Kim Jones 接手Dior Homme；潮流品牌Off-White的創意總監則接下Kim Jones的空缺，成為新一任的路易威登男裝總監。外電揣測，Kris Van Asshe很有可能繼Ackerman之後接下Berluti。