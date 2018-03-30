清明連假出遊趣！網購露營野餐用品夯 戶外家具更舒適

2018-03-30 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



EverEarth隨行沙發讓戶外跟家裡一樣舒適，特價731元。圖／momo購物網提供 分享 facebook 清明連假是出遊好時機，戶外休閒、露營、野餐等相關用品買氣已提前在各大網購平台湧現，關鍵字搜尋、銷售量均成長約3～5成。除了文青風、個性風、環保戶外餐具等依舊熱賣之外，大眾戶外休閒活動也更形專業化，帶動戶外家具類品項大幅增加，消費者更捨得花錢投資設備，讓露營、野餐也能布置得跟家裡一樣舒適。

momo購物網表示，以往戶外活動玩家多半購買帳篷、輕便摺疊椅、野餐墊等基本款商品，但隨著戶外休閒愈來愈走向專業化，像是木製的雙層野餐桌、隨行沙發、野炊櫥櫃、多功能燈具等戶外專用家具也備受矚目，momo購物網今年2月底還新增了釣具專區，提供上百款專業釣具，銷量也成長約6成，買氣熱絡。

4月1日至4月22日momo購物網舉辦「Fun 4購物祭」，優惠下殺5折起，活動期間每日登入網站還可領取紅包，內含momo紅利金、折價券等眾多獎項；指定時段累積消費滿9,999元，還可以加購價購買膳魔師真空保溫瓶、德國雙人牌刀具組、野餐墊等，消費不限金額皆可參加日本雙人來回機票抽獎。

momo摩天商城今年推出不少文青風、個性風的戶外休閒商品，像是漢堡造型野餐毯、復古造型手提燈、自然氣息的木製食物盤、美型瓦斯爐等，可重複使用的保冷袋、環保餐具、摺疊收納盒等買氣也不錯，平均客單價約1,000～2,500元。

udn買東西購物中心指出，春夏之際是露營相關用品的銷售旺季，買氣將一路蔓延至暑假，露營新手購買帳篷的預算多半在2,000～3,000元左右，專業級露營玩家則偏好選購1萬～2萬元之間的帳篷；選購帳篷時應考量參與人數，以免空間不足，同時也要留意帳篷的防水性、遮光與抗UV效果、是否有透氣窗、保暖性等。蝦皮購物露營、野餐相關關鍵字搜尋成長約3成，首推手提式升降摺疊桌、多角度調節折疊靠背椅。

根據friDay購物統計，近3年野餐、露營等戶外活動商品整體銷量逐年成長5成，其中又以露營用品的買氣成長最明顯，尤其是帳篷、充氣床墊、天帳等基本配備，消費者下手的單價平均拉高2倍以上。