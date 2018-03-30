超商搶攻寵兒商機！卡通肖像不敗 親子體驗活動最夯

2018-03-30 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



OPEN!歡樂派對是小朋友喜愛的同歡活動。圖／7-ELEVEN提供 分享 facebook 少子化浪潮來襲，兒童節成為一年中民眾最常慶祝的節日之一，根據調查顯示，過節平均支出金額更高達1,900元。超商業者搶攻寵兒商機，吃喝玩樂全備妥，以討喜的肖像商品為送禮亮點外，更重視「陪伴」的親子體驗，相關活動愈來愈夯，甚至一位難求。

正當各家超商業者衝刺母親節預購檔期時，全家便利商店首波活動則以兒童節蛋糕為主打，也是全家第一次搶進兒童節送禮市場，瞄準肖像蛋糕、DIY甜點、趣味桌遊等三大商品線為主，像是獨家導入Black As chocolate「米奇波普風造型蛋糕」，也有與演員湯志偉創辦的嘟蕾咪蛋糕店特別合作的「手作櫻花DIY蛋糕」，讓小朋友自行發揮創意。此外，在集點活動中，全家更推出精品加購，導入正版授權的法拉利童車，配有油壓頂桿上掀雙車門、避震安全輪，猶如真的跑車一般，市價17,000元。

OK超商表示，根據門市數據顯示，兒童節影響業績比例超過2成，其中玩具類帶來1成、糖餅類帶來1.5成的業績成長。今年主打幼童界巨星佩佩豬的玩具商品，像是電池泡泡槍、迷你鼓等，同時祭出「湯瑪士小火車」抱枕集點加購活動。

萊爾富同樣看好送禮需求，獨家引進人氣動畫Super Wings超級飛俠合金系列小車、風火輪50周年復古合金小車與大黃蜂合金小車。另外，兒童節當日推出憑發票贈送12歲以下孩童養樂多的活動，單店限量50瓶。

不只給孩子帶來驚喜，「陪伴」更是近年來親子體驗活動強調的一環。像是7-ELEVEN首次推出專屬OPENPOINT VIP會員活動，邀親子同樂的派對，預計4～5月於台北、台中、台南及高雄等地，針對3~10歲兒童舉辦共16場次的活動，讓超商點數靈活運用於親子體驗活動中。