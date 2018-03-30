比日本便宜！正宗紐約LUKES LOBSTER龍蝦堡來台展店

2018-03-30 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



招牌龍蝦堡US尺寸，售價490；一般尺寸，售價350。圖／微風提供 分享 facebook 紐約曼哈頓龍蝦堡專門店「LUKES LOBSTER」繼2015在日本東京展店、創下日銷1,000份的佳績後，台灣一號店今天（3/30）在台北微風廣場正式開幕，吸引許多名眾前往朝聖。除了必點的招牌龍蝦堡之外，還有台灣主打商品「海鮮三饗組合」，讓民眾一次吃到三種海鮮，開幕期間前30名消費還可獲得限定禮物收納包。

「LUKES LOBSTER」創立於2009年紐約曼哈頓，美國創辦人希望將高級食材以平易近人的飲食風格提供給消費者，今年更在紐約迅速擴展了30間店鋪，使用新鮮龍蝦最鮮甜的熬爪部位，豐富的龍蝦肉搭配上奶油酥烤的麵包，以檸檬奶油和香草調味，成功吸引消費者的胃口。

沒有過多調味，將新鮮龍蝦等海鮮川燙後急速冷凍空運來台，保留鮮甜的海味，業者表示，開賣首日銷量可望破千，尤其清爽無負擔的海鮮料理大受女性喜愛，更計畫年底再開第二間台灣分店。

LUKES LOBSTER微風廣場本館（1號店）

營業時間：周日到周一上午11:00至晚上9:30；周四、五、六、國定假日上午11:00至晚上10:00