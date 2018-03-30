OPI綠色生活月4月開跑 回收指甲油空瓶可折價

2018-03-30 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



OPI綠色生活月4月開跑，消費滿額就限量加贈獨家訂製的2018年限定款時尚箴言玻璃環保水瓶。圖／OPI提供 分享 facebook 4月22日是世界地球日，今年世界地球日網絡（Earth Day Network，EDN）經由全球網路票選訂出主題「Bags, Bottles and Straws：Building a Single-Use-Plastics Free World」，即為減少所有一次性使用的塑膠用品、終結塑膠汙染，最簡單的方式就是從自備可重複使用的水瓶、環保餐具與吸管開始。

OPI響應世界地球日，4月份將展開「綠色生活月」活動，率先從回收指甲油空瓶做起。4月起OPI、Nail Library全專櫃門市指甲油空瓶回收箱將開放回收限定有貼上品牌雷射標籤與中文標籤的OPI正貨空瓶，進行回收並現場購買OPI指甲油即可享50元折扣，每筆消費現抵1瓶，迷你瓶指甲油則可享30元折扣。

為了鼓勵隨身攜帶環保水瓶、水杯，OPI獨家訂製了2018年限定的時尚箴言玻璃環保水瓶，每組均包含一個700ml玻璃水瓶與專屬帆布束口袋，瓶身印有「Think Green and Stay Unique」的標語，提醒大家從生活實踐綠色主張， 4月於OPI、Nail Library專櫃門市消費滿額即可獲得，數量有限送完為止，消費滿額贈品另有歐風環保餐具組。