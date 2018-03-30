親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

狄鶯孫鵬赴美救子 媒體苦守機場全撲空

「婚禮蟑螂」亂入瘋狂包菜 她終於被抓了

OPI綠色生活月4月開跑 回收指甲油空瓶可折價

2018-03-30 18:02聯合報 記者陳立儀╱即時報導

OPI綠色生活月4月開跑，消費滿額就限量加贈獨家訂製的2018年限定款時尚箴言玻...
OPI綠色生活月4月開跑，消費滿額就限量加贈獨家訂製的2018年限定款時尚箴言玻璃環保水瓶。圖／OPI提供
分享
4月22日是世界地球日，今年世界地球日網絡（Earth Day Network，EDN）經由全球網路票選訂出主題「Bags, Bottles and Straws：Building a Single-Use-Plastics Free World」，即為減少所有一次性使用的塑膠用品、終結塑膠汙染，最簡單的方式就是從自備可重複使用的水瓶、環保餐具與吸管開始。

OPI響應世界地球日，4月份將展開「綠色生活月」活動，率先從回收指甲油空瓶做起。4月起OPI、Nail Library全專櫃門市指甲油空瓶回收箱將開放回收限定有貼上品牌雷射標籤與中文標籤的OPI正貨空瓶，進行回收並現場購買OPI指甲油即可享50元折扣，每筆消費現抵1瓶，迷你瓶指甲油則可享30元折扣。

為了鼓勵隨身攜帶環保水瓶、水杯，OPI獨家訂製了2018年限定的時尚箴言玻璃環保水瓶，每組均包含一個700ml玻璃水瓶與專屬帆布束口袋，瓶身印有「Think Green and Stay Unique」的標語，提醒大家從生活實踐綠色主張， 4月於OPI、Nail Library專櫃門市消費滿額即可獲得，數量有限送完為止，消費滿額贈品另有歐風環保餐具組。

此外，OPI也推薦4款春夏熱銷的藍綠色系指彩，包括＃NLN45極北國度、＃NLT75粉藍小男孩、＃NLT72薄荷香氣、＃NLI60藍霧噴泉等，

OPI推薦4款春夏熱銷的藍綠色系指彩，圖為＃NLT75粉藍小男孩。圖／OPI提供
OPI推薦4款春夏熱銷的藍綠色系指彩，圖為＃NLT75粉藍小男孩。圖／OPI提供
分享
OPI推薦4款春夏熱銷的藍綠色系指彩，圖為＃NLN45極北國度。圖／OPI提供
OPI推薦4款春夏熱銷的藍綠色系指彩，圖為＃NLN45極北國度。圖／OPI提供
分享
OPI綠色生活月4月開跑，消費滿額就限量加贈獨家訂製的2018年限定款時尚箴言玻...
OPI綠色生活月4月開跑，消費滿額就限量加贈獨家訂製的2018年限定款時尚箴言玻璃環保水瓶。圖／OPI提供
分享
OPI綠色生活月消費滿額贈品另有歐風環保餐具組。圖／OPI提供
OPI綠色生活月消費滿額贈品另有歐風環保餐具組。圖／OPI提供
分享

世界地球日

相關新聞

比日本便宜！正宗紐約LUKES LOBSTER龍蝦堡來台展店

2018-03-30 18:17

ANNA SUI重返台灣市場 PAUL & JOE下半年回歸

2018-03-30 17:30

PChome24h購物同歡米粉節 小米盒子限量1折

2018-03-30 17:29

DIOR高級訂製服上海秀 Angelababy清新女神

2018-03-30 16:50

台灣人太愛起司塔！這家年銷可疊5座101高度

2018-03-30 16:50

黑佳麗軟糖變冰棒？IG大洗版 脫單就靠它

2018-03-30 15:57

小孩最大！飯店歡慶兒童節 自助餐兩成人同行孩童免費

2018-03-30 15:34

還在花錢買廉航機票嗎？ 五步驟教你用免費機票玩世界

2018-03-30 15:00

清明連假出遊 劍湖山樂園門票最低99元

2018-03-30 13:50

「衛生紙之亂」都輸它 線上遊戲申訴案歷年最高

2018-03-30 11:45

名瓷跨界 從餐盤進入Versace私密時尚殿堂

2018-03-30 09:58

認購物資送折價券！孫盛希與忠義基金會 邀您幫助孩子長大

2018-03-30 08:51

超跑聯名腕表 男人夢幻競技場

2018-03-29 23:08

10點開搶！台灣虎航20條航線 「0元機票」隨機出沒

2018-03-29 23:08

AoXuan新款行李箱 精品規格親民價

2018-03-29 23:06

母親節檔期送好禮 伊萊克斯讓媽媽「伊」試成主顧

2018-03-29 20:52

BIYAN和Blumarine 刺繡洋裝帶妳墜入花叢間

2018-03-29 20:12

生活快消品超夯！網友最愛揪團買衛生紙、衛生棉、口罩

2018-03-29 19:55

Jo Malone復刻最受歡迎花香　櫻花、梅花回歸

2018-03-29 19:19

龍蝦石頭鍋新吃法 用餐前先看火焰湯頭秀

2018-03-29 19:03

陳慧琳現身羊毛細雨中 精品藝術展真新奇

2018-03-29 18:40

大同100週年特展 經典商品 限定大同寶寶 一次看個夠！

2018-03-29 18:16

全家「科技概念店」亮相 導入機器人、機器手臂

2018-03-29 18:06

機械手臂做咖啡給你喝！全家科技概念店 讓超商變好玩

2018-03-29 18:05

漫畫《神之雫》搬上餐桌！ 史無前例的餐酒跨界來了

2018-03-29 18:04

新品牌Olivia Burton 英式花園登台盛放

2018-03-29 17:56

挑戰最高CP值！ 牛角燒肉推新菜單

2018-03-29 17:55

崔智友脫單了 歐膩的時尚就是風衣控

2018-03-29 17:53

賞櫻季！華信明起推台中—名古屋包機

2018-03-29 17:15

百貨母親節促銷登場 祭滿千送百再抽豪華郵輪行

2018-03-29 16:15

3月31日補班小確幸！星巴克、COLD STONE買一送一

2018-03-29 15:47

金車噶瑪蘭傳捷報！入列WWA威士忌名人堂

2018-03-29 14:24

不再是阿嬤專屬 春夏就是要滿滿花朵背上身

2018-03-29 14:23

櫃姐不再跟前跟後 「無壓力店舖」美妝新零售時代來臨

2018-03-29 13:39

飛香港陪五月天上班！門票、機酒全包每組16900

2018-03-29 13:15

兩廳院首次公布售票數據 三種星座最具藝文消費力

2018-03-29 12:35

美牛新部位嘗鮮！全台首見嫩角尖沙朗 快閃1個月

2018-03-29 11:42

繽紛可愛又好玩實用 兒童節科技好禮就是它們

2018-03-29 11:05

台客旅行中看網路廣告 赴日或泰有差異

2018-03-29 09:51
看更多

熱門文章

新婚後婆婆哭窮要娘家拿錢投資 老公嘆：臉被丟光

2018-03-29 21:16

今有短暫雨 清明連假低溫下探13度

2018-03-30 04:59

告急！台社區兩抗生素漸失效 新型抗藥基因出現

2018-03-29 22:10

搶台灣虎航0元機票 官網超卡民眾崩潰

2018-03-30 13:04

家家有本戶口名簿 你知道它曾這樣好用？

2018-03-30 15:28

面試站門口3分鐘沒人理 男罵櫃台小姐…網友神打臉

2018-03-29 22:59

10點開搶！台灣虎航20條航線 「0元機票」隨機出沒

2018-03-29 23:08

把握好天氣！ 吳德榮：下周五變天

2018-03-30 06:58

2台女波蘭登雪山差點凍傷 專家：只因差這些裝備

2018-03-30 12:27

【小孟塔羅】未來三個月哪方面會步步高升？

2018-03-30 09:34

彭啟明：清明連假後半段變冷 但寒流不大可能

2018-03-30 07:19

咖啡加上致癌警語？ 台灣不跟進加州作法

2018-03-30 15:27

影／驚險！非洲獵豹闖入車後座 男子不敢亂動

2018-03-30 11:56

崔智友脫單了 歐膩的時尚就是風衣控

2018-03-29 17:53

臨終難題／也想與子偕老

2018-03-30 06:00

加州咖啡須標致癌警語 食藥署：持續注意各國作法

2018-03-30 12:50

西濱快速公路建逾20年 小科員熬成局長仍未全通

2018-03-30 09:30

西濱快最後缺口10公里 估再8年補齊

2018-03-30 09:34

人帥英語好沒專業要做啥？ 網友神回：新宿男公關

2018-03-30 15:35

曾有陸戰隊員助採收洋蔥險瞎 視力剩0.1國賠170萬

2018-03-30 10:48

童言童語／爺爺的壓歲錢

2018-03-30 06:00

婚後為省錢住進夫家？ 網勸退：寧用金錢換自由

2018-03-30 16:15

今日星座運勢／牡羊 天空藍幸運 思考新計畫

2018-03-30 00:00

是雞肉做的嗎？外皮怎能外酥內軟？破解雞塊美味的秘密

2018-03-30 09:55

家庭／【我愛一個人煮-6】清脆鮮香潤餅捲

2018-03-30 06:00

解醫病爭議 賴揆推醫療事故法草案

2018-03-30 00:59

29歲男肝癌末期 新療法讓他存活近5年等換肝

2018-03-30 12:22

採收洋蔥危險又專業 沒做好防護下田恐失明

2018-03-30 10:41

竹子湖海芋季今天登場！上陽明山交管事項看這

2018-03-30 11:40

台南超夯蜷尾家霜淇淋在7-11！限量蛋捲冰將開賣

2018-03-30 14:43

Jo Malone復刻最受歡迎花香　櫻花、梅花回歸

2018-03-29 19:19

BIYAN和Blumarine 刺繡洋裝帶妳墜入花叢間

2018-03-29 20:12

西濱苗境內最後一哩路 通霄段目標端午節前貫通

2018-03-30 13:34

烏坵廚婦返台就醫 被1通電話解雇

2018-03-30 00:15

澎湖花火節4月19日登場 最佳地點住宿攻略

2018-03-30 09:58

影／四成「球球兒」被迫選邊站 婦團籲離婚父母合作

2018-03-30 11:12

蛋汁加鹽產生有毒氯？ 營養專家解謎

2018-03-30 15:28

「衛生紙之亂」都輸它 線上遊戲申訴案歷年最高

2018-03-30 11:45

挑戰百萬薪資 民航招考通過受訓月薪7萬

2018-03-30 16:54

PChome24h購物同歡米粉節 小米盒子限量1折

2018-03-30 17:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top