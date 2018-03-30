ANNA SUI重返台灣市場 PAUL & JOE下半年回歸
去年8月離開台灣市場的三大彩妝品牌ANNA SUI、PAUL & JOE與Les Merveilleuses LADURÉE，今年在百貨母親節大戰開打前夕由ANNA SUI率先回歸台灣，告別代理商時代，由日本總公司旗下台灣奧碧虹接手營運，在台北忠孝SOGO推出試營運暖身櫃，預計4月底正式在忠孝SOGO開出重返台灣首店。
ANNA SUI以全新品牌形象重返台灣，相較過去的黑紫配色，全新視覺更多了復古魔幻。台灣奧碧虹指出，日本總公司相當重視品牌重回台灣，為了讓服務、執行運作更順暢，目前先以試營運模式運作，預計4月底正式在忠孝SOGO開幕，4月4日緊接著在高雄漢神巨蛋開試營運暖身櫃。像是新光三越、遠東百貨等百貨體系，目前也都在洽談中。
去年8月底離開台灣的ANNA SUI、PAUL & JOE與Les Merveilleuses LADURÉE，其實是結束台灣代理，由於這三個品牌在日本表現都相當不錯，日本總部看好台灣市場的發展，於是決定收回代理權，回歸台灣分公司營運。
繼ANNA SUI率先重返台灣後，下一個緊接是PAUL & JOE，預計2018下半年度回歸，至於Les Merveilleuses LADURÉE時間表則沒那麼快，至少要等到2019年才有機會在台重新上市。
消費者最關心由台灣分公司經營後，價格是否有調整。台灣奧碧虹指出，日本總公司有重新盤整售價，價格有降也有漲，像是迷魅花漾美甲油 售價較過去調降80元，底妝產品約調降7%，巧魔折疊梳則調漲50元。
搭上百貨母親節檔期，ANNA SUI薔薇花園唇彩推出改版新作，推出豔色、透亮唇膏兩種質地，共24色選擇，每款售價850元。薔薇花園彩葉眼頰彩共8色，每款380元。魔法薔薇柔霧/明亮蜜粉，粉芯加粉盒售價1,570元。
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