ANNA SUI重返台灣市場 PAUL & JOE下半年回歸

2018-03-30 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



ANNA SUI以全新形象回歸台灣。圖／SOGO提供 分享 facebook

去年8月離開台灣市場的三大彩妝品牌ANNA SUI、PAUL & JOE與Les Merveilleuses LADURÉE，今年在百貨母親節大戰開打前夕由ANNA SUI率先回歸台灣，告別代理商時代，由日本總公司旗下台灣奧碧虹接手營運，在台北忠孝SOGO推出試營運暖身櫃，預計4月底正式在忠孝SOGO開出重返台灣首店。

ANNA SUI以全新品牌形象重返台灣，相較過去的黑紫配色，全新視覺更多了復古魔幻。台灣奧碧虹指出，日本總公司相當重視品牌重回台灣，為了讓服務、執行運作更順暢，目前先以試營運模式運作，預計4月底正式在忠孝SOGO開幕，4月4日緊接著在高雄漢神巨蛋開試營運暖身櫃。像是新光三越、遠東百貨等百貨體系，目前也都在洽談中。

去年8月底離開台灣的ANNA SUI、PAUL & JOE與Les Merveilleuses LADURÉE，其實是結束台灣代理，由於這三個品牌在日本表現都相當不錯，日本總部看好台灣市場的發展，於是決定收回代理權，回歸台灣分公司營運。

繼ANNA SUI率先重返台灣後，下一個緊接是PAUL & JOE，預計2018下半年度回歸，至於Les Merveilleuses LADURÉE時間表則沒那麼快，至少要等到2019年才有機會在台重新上市。

消費者最關心由台灣分公司經營後，價格是否有調整。台灣奧碧虹指出，日本總公司有重新盤整售價，價格有降也有漲，像是迷魅花漾美甲油 售價較過去調降80元，底妝產品約調降7%，巧魔折疊梳則調漲50元。