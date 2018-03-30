台灣人太愛起司塔！這家年銷可疊5座101高度

2018-03-30 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



台灣人愛甜點，尤其是美麗的甜品！來自日本北海道，年度狂銷3500萬個傳奇起司塔的BAKE CHEESE TART，將在4月推出春季限定新品「瀨戶內蜂蜜檸檬起司塔」，每日限量300顆，又將掀排隊潮；來台即創下每日完銷的「安普蕾修」起士塔專賣店，也將展店誠品站前、開起網購商店；就連飯店也難抵這波甜點熱潮，亞緻餐飲餐飲旗下的麗緻坊也端出年銷5座101的復刻甜點。

春季暖陽加上百花齊放，讓人心情大好，「期間限定」更是讓台灣消費者無法抗拒的關鍵字。來自日本的傳奇起司塔BAKE CHEESE TART看準這趨勢，除了創下起司塔熱銷旋風，也掀起旗下ZAKUZAKU棒棒泡芙、RAPL澎派令果等打卡熱；4/1至4/30推出的「瀨戶內蜂蜜檸檬起司塔」，主打每日每店限定300顆、台灣獨賣，以北海道的香濃起司、帶有清爽酸味的日本瀨戶內產檸檬、台灣原蜜，三合一打造酸甜滋味。單顆售價85元，6入盒裝490元。

每日限量300顆，4月1日至4月30日期間限定，北中南快閃開賣。圖／BAKE CHEESE TART提供 分享 facebook

同樣來自日本的安普蕾修起士塔專賣店，以3種溫度、3種不同口感的起士塔獨特吃法爆紅，2016年入台的首家店「林口三井店」爆發排隊狂潮，同年3月開幕的「統一時代店」創下百貨業每日完售紀錄；今年4月2日將開展4號店，設於台北車站誠品站前B1，除了春季新品開心果覆盆子起士塔、將台灣蓬萊米粉摻入法國頂級巧克力CACAO BARRY的巧克力米戚風蛋糕，以及價格超值、120元的起士米戚風蛋糕之外，開幕首2日4/2、4/3推出原味起士塔當天前50組享買一盒送一盒優惠（誠品站前店限定）；安普蕾修網購線上商店4/2同步上線，4月購滿499元起即可享免費宅配。

台灣人超愛起司塔。圖／安普蕾修起士塔專賣店提供 分享 facebook 春季新口味─開心果覆盆子起士塔。圖／安普蕾修起士塔專賣店提供 分享 facebook