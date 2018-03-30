DIOR高級訂製服上海秀 Angelababy清新女神

2018-03-30 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



Dior 2018春夏高級訂製服上海大秀增添10款以扇子和代表性的紅色為靈感的全新創作。圖／迪奧提供 分享 facebook

Dior 2018春夏高級訂製服大秀於3月29日在上海登場，將1月巴黎發表的68套服裝高級訂製服秀及場景空運來上海之外，更新添10款以扇子和代表性的紅色為靈感的全新創作。品牌大使楊穎（Angelababy）、好友劉嘉玲、日本名模水原希子等人都現身捧場。這是定期在中國舉辦時裝秀的Dior，其高級訂製服系列繼2013年之後再次於上海開秀。

Angelababy身穿粉色系的薄紗刺繡長禮服，拎著白色刺繡Lady Dior包亮相，演繹女神般的清新氣質。劉嘉玲則選擇了深色系的黑色與深藍色百褶絲質晚禮服，配上紅黑色刺繡Lady Dior包，貴氣十足，展現資深女星的高雅風範。而有別於大多數女星名媛公主般的夢幻長禮服，日本超模水原希子則穿上皮革流蘇綴飾短洋裝搭配網狀長靴，俏皮活潑的穿搭青春無敵。