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清明連假出遊 劍湖山樂園門票最低99元

2018-03-30 13:50聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

劍湖山世界主題樂園今年兒童、清明連假期間推出新設施「5D冒險劇院－勇闖恐龍島」，採用英國最新VR強片，當遊客戴上VR眼鏡，坐在懸吊式座椅上，就能跟著一起進到5D動感新視界。

劍湖山世界主題樂園今年兒童、清明連假期間推出新設施「5D冒險劇院－勇闖恐龍島」，...
劍湖山世界主題樂園今年兒童、清明連假期間推出新設施「5D冒險劇院－勇闖恐龍島」，並有鋼鐵人和美國隊長等5位英雄，每天在小威の水樂園維京舞台表演。圖／劍湖山世界提供
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劍湖山公關陳詩璧表示，5D冒險劇院指遊客是在懸吊式座椅上，戴著VR眼鏡，隨著劇情的變化會有聲音環繞、風吹及水花濺上來的效果，相當有臨場感，因應電影復仇者聯盟即將上映，樂園邀請瑪斯克表演藝術團隊，4月4日至8日，有鋼鐵人和美國隊長等5位英雄，每天在小威の水樂園維京舞台表演，並與遊客互動。

陳詩璧表示，今年兒童、清明連假期間，劍湖山世界首度開放小威の水樂園設施－大船塢，讓遊客一票水路玩到底，並有「身份證對對碰」優惠方案，入園遊客的身份證號上有「456」其中1個數字，可以以299元購得門票，以此類推，出現2個數字，門票199元，3個數字全都有，門票只要99元。

為鼓勵遊客在兒童、清明連假期間搭乘大眾交通工具，遊客在購票時出示台灣好行或台西客運車票票根，加碼送Fancy狗布偶，數量有限，送完為止，壽星優惠方案「邀壽好玩」4月份持續登場，4月壽星購票時出示身份證或健保卡等證件，再搭配一人現場購票，即可以100元價格購得門票。更多活動訊息可上劍湖山世界主題樂園官網查詢。

劍湖山世界主題樂園今年兒童、清明連假期間推出新設施「5D冒險劇院－勇闖恐龍島」，...
劍湖山世界主題樂園今年兒童、清明連假期間推出新設施「5D冒險劇院－勇闖恐龍島」，採用英國最新VR強片，當遊客戴上VR眼鏡，坐在懸吊式座椅上，就能跟著一起進到5D動感新視界。圖／劍湖山世界提供
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劍湖山世界連假健保卡

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