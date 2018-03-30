「衛生紙之亂」都輸它 線上遊戲申訴案歷年最高

2018-03-30 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



行政院消保處統計去年全台各縣市政府受理的消費者申訴、調解案件，統計結果出爐，以「線上遊戲類」申訴案件榮登全台第一，其次是「服飾、皮件及鞋類」，以蝦皮網購產生消費爭議占了將近一半，消保官王德明說，線上遊戲首度竄升到第一名，也是歷年來最高，發生原因大多是遊戲帳號被停權、連線品質不佳為主要原因。 2018年台北電玩展。本報資料照 分享 facebook

消保處統計，去年受理消費者申訴及調解案件，總共有54255件，較105年度減少2199件，其中「線上遊戲類」3102件，卻比105年增加329件，首次竄升至第一名，其次依序為「服飾、皮件及鞋類」3011件、「電信類」2839件、「通訊及周邊產品類」2555件、「補習類」1449件。

消保官王德明說，過去3年都是以電信類、通訊品質不佳的申訴案為最多，找NCC、業者要求要提高品質後稍有改善，而「服飾、皮件及鞋類」申訴案件也提升，光是蝦皮網購就達1400多件，大多是以未給予7天猶豫期而產生的退貨爭議為主。

而「電信類」申訴案則是以中華電信MOD去年無預警縮減組合套餐用戶頻道數的爭議較多，「通訊及周邊產品類」以手機、電池與周邊產品有瑕疵為主，「補習類」則是以消費者上課時數是否已逾越總課程時數的1/3為多。

線上遊戲申訴案為歷年來首度竄升到第一名，消保處分析，最常見的爭議像是玩家的遊戲帳號無故或無預警遭遊戲公司停權、業者連線品質不佳導致玩家權益受損、虛擬寶物消失、遊戲帳號被盜等。

消保處日前已針對申訴量較多的線上遊戲業者，邀集主管機關及業者開會研商降低消費申訴案件。