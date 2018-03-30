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線上遊戲類 首次竄升消費申訴案件第一名

2018-03-30 11:32經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

消保處今日公布2017年消費者申訴及調解案件統計，結果發現「線上遊戲類」首次竄升消費申訴案件第一名，去年受理申訴及調解案件共3102件，其次依序為「服飾、皮件及鞋類」3011件、「電信類」2839件、「通訊及周邊產品類」2555件與「補習類」1449件。

消保處指出，去年受理消費者申訴及調解案件共有5萬4255件，較2016年減少2199件。但，比較特別的是，「線上遊戲類」首次竄升消費申訴案件第一名。

消保處指出，關於「線上遊戲類」的爭議原因主要為遊戲帳號無故遭停權、連線品質不佳，以及玩家的遊戲帳號被盜，向遊戲公司請求恢復道具遭拒。消保處表示，上述線上遊戲爭議，定型化契約應記載事項已有相關規範可供消費者據以主張。如發生線上遊戲消費糾紛時，可至經濟部工業局主管的線上遊戲申訴服務信箱或行政院消費者保護會網站進行線上申訴，或撥打1950消費者服務專線，向各地方政府消費者服務中心申訴。

至於在「服飾、皮件及鞋類」的主要爭議為未給予7天猶豫期所生退貨退款爭議為主；「電信類」以中華電信MOD 106年無預警縮減組合套餐用戶頻道數的爭議較多；「通訊及周邊產品類」以手機、電池與周邊產品有瑕疵為主；「補習類」以消費者上課時數是否已逾越總課程時數的三分之一為多。

線上遊戲補習

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