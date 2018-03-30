小孩最大！飯店歡慶兒童節 自助餐兩成人同行孩童免費

2018-03-30 15:34 聯合新聞網 有.設計 uDesign



2018年獲得TripAdvisor台灣最佳家庭式飯店第一名的翰品酒店花蓮，今年兒童節適逢清明連假，也針對未來主人翁設計多元活動，讓父母帶小孩一同享受花蓮山海美景，擁抱幾米。翰品酒店花蓮最受歡迎的自助餐，4月份兩位成人同行，即享孩童一位免費，4月4日兒童節當天，凡消費滿千憑發票即可參加特別設置的兒童市集，擁抱獅陪小朋友一起自製棉花糖、捏造型氣球等，開心歡慶兒童節。另外兒童月限定商品「恐龍巧克力蛋」，優惠價99元，以童趣可愛的造型擄獲小朋友的心，好吃又好玩。

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連假期間凡與小朋友入住雲朗觀光集團旗下飯店，每房皆免費提供3入1組的艾芙美全面修護組，數量有限，送完為止。4/1~4/5每晚19:30~20:00特別加碼，舉辦彩繪杯子蛋糕活動，由點心師傅陪孩童們一起發揮創意點綴杯子蛋糕，享受手工製作的樂趣。除此之外，翰品酒店花蓮首度引進「智趣王」數位教學產品，整合親子教育、家庭休閒等資訊透過多元載具全方位數位學習，並可供房客入住期間免費租借。四月開始每週六、日於一樓Kids Happy Hour有專人為孩童說故事，結合智趣王產品及最新AR科技與小朋友互動，寓教於樂，開創親子飯店多元活動體驗，搶攻親子家庭客層。