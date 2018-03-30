瞄準南台灣高端消費力 精品香氛席哈諾進駐大立百貨

2018-03-30 10:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



瞄準南台灣高端消費力，主力香氛產品平均價位在1萬1000元上下的複合式精品香氛品牌「CYRANO席哈諾」，2018年春天揮軍南下，前進高雄大立百貨開設香氛概念專賣店，飄香南台灣。 瞄準南台灣高端消費力，主力香氛產品平均價位在1萬1000元上下的複合式精品香氛品牌「CYRANO席哈諾」，2018年春天揮軍南下，前進高雄大立百貨開設香氛概念專賣店，飄香南台灣。 席哈諾/提供 分享 facebook

席哈諾有著「香水的秘密花園」的美名，產品包羅香水、香氛、居家擴香和沐浴、洗髮洗皂、刮鬍和瓷器，結合全球18項來自法國、英系、德系、阿曼或奧地利等地的頂級經典品牌，不僅擁有超過千種香味，也提供個人客製化香氛，同時也為企業、商場規畫設計空間香氛。

CYRANO席哈諾品牌總監馬兆民表示，嗅覺是無所不能的魔法師，穿越千里、穿透時光，今年進軍南台灣，一方面有鑑台灣香水市場日趨成熟，對於專業香水的要求愈高，獨特氣息的個性化需求下，香水成為朔造個人風格的必要，另一方面席哈諾還要持續推廣的是一種從嗅覺延伸的文化販售。

在CYRANO席哈諾眾多香氛品牌中，又以CREED最獨特且尊貴。馬兆民指出，CREED是世界上唯一私人獨立持有的香水世家，其創辦人詹姆士·亨利·克雷德James Henry CREED於1760年在倫敦開設了第一家香水坊，屬於頂級私人訂製服，乃至訂製香氛服務。即成為貴族名人的最愛，並獲得所有歐洲皇室採用，為數十位以上的君主王室和挑剔的仕紳名媛服務了超過250年的歷史，但至今仍堅持一年只接受15位頂級VIP客製香水。